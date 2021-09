10 frases de Scaloni antes de Argentina-Brasil: cómo está Lionel Messi, el respeto por el rival y la intimidad del torneo de truco

Lionel Scaloni tiene su mente puesta en el duelo ante Brasil (EFE/Joédson Alves)

La Copa América ya es parte del pasado y la mira de la selección argentina ahora está puesta en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Luego de la convincente victoria por 3 a 1 ante Venezuela en Caracas, Lionel Scaloni planifica lo que será el duro choque ante Brasil, actual líder con puntaje ideal de la competencia.

La Albiceleste posee 15 unidades en siete partidos y aparece en el segundo lugar en la tabla de posiciones, a seis de los comandados por Tite, quienes se impusieron en todas sus presentaciones. En esta oportunidad se enfrentarán en el Neo Química (la casa del Corinthians) de la ciudad de San Pablo y el encargado de impartir justicia será el venezolano Jesús Valenzuela.

Uno de los principales interrogantes es el estado de Lionel Messi, quien fue duramente castigado en el choque ante la Vinotinto: “Leo está bien, a la tarde entrenaremos y haremos un poco de cancha, que los que jugaron contra Venezuela no tocaron la pelota. Hicieron solo recuperación. Lo sabremos al 100 por cien esta tarde, pero está bien. Fue un susto grande”.

Lionel Messi recibió varias faltas ante Venezuela (Photo by Miguel Gutierrez / POOL / AFP)

Aunque podrían darse las vueltas del defensor Cuti Romero y el mediocampista Leandro Paredes, quienes dejaron atrás sus suspensiones, el entrenador prefirió no dar pistas sobre el equipo: “No pudimos hacer un entrenamiento, hoy los juntamos a todos. La idea es hacer algunos cambios, sobre todo pensando que los partidos son muy juntos. Dependerá de cómo están todos”.

“Brasil es el más ganador de todos los tiempos. Juegue quien juegue es un rival importante. Ellos vienen de una racha positiva increíble y han demostrado que están a la altura. Les tenemos el máximo respeto, será una gran exigencia. Son locales y jugamos contra un equipo que ganó los 7 partidos. Será de máxima dificultad. Pero lo tomo igual que como fue Venezuela o el rival que sea. Argentina tiene que jugar de la mejor manera posible, intentar ganar y dejar una buena imagen”, comentó sobre el duelo de mañana ante los de Tite. Y luego, pese a las bajas, añadió: “Brasil sigue siendo Brasil, no tengo ningún tipo de duda. Fue a chile y ganó, y sigue siendo de los mejores del mundo”.

Scaloni también se refirió al fuerte vínculo que reina hoy dentro del plantel albiceleste: “Es normal que cuando estés tanto tiempo concentrado se cree una afinidad. Venimos de hace 3 años que la mayoría está junto. Por eso algunos se fueron de vacaciones juntos. Eso lo que hace es sumar. Participé del torneo de truco. Jugué el primer partido y nos eliminaron. No puedo decir mucho más. Nos tocó un rival duro. Me fui tan caliente que ni sé quién ganó. Duré 20 minutos”

El combinado nacional culminará esta triple Fecha FIFA el jueves 9 de septiembre como local ante Bolivia en el Monumental (el gobierno habilitó un 30 por ciento de aforo). El juez será el peruano Kevin Ortega.

Luego volverá a tener acción en octubre, cuando visite a la Paraguay de Eduardo Berizzo (miércoles 6) y reciba a la Perú Ricardo Gareca (lunes 11).

Otras frases destacadas:

El peso que se quitó el equipo tras ganar la Copa América

“No me gusta decir la palabra mochila. Ganamos la Copa y fuimos a Venezuela a ser protagonistas para dejar una buena imagen. Esto no acaba. No es que ganamos la Copa y nos relajamos. Estos chicos están acostumbrados a la máxima competencia”.

La racha invicta de Argentina:

“No me interesa, porque sé que en algún momento se va a cortar. No es algo que nos preocupe. No somos invencibles, ni lo seremos. En algún momento tocará. Cuando toque, ojalá sea que el equipo se vaya con buenas sensaciones. Es algo estadístico, queda ahí. No es importante”.

La pelea por el puesto en los laterales:

“Está demostrado que todos rindieron de la mejor manera. En una Copa o en una Eliminatoria. En donde hay muchos partidos en pocos días es bueno disfrutar de todos y que el equipo no se resienta. No es por rendimiento”.

La clasificación a Qatar:

“Hoy pensamos en sumar y llegar al Mundial. No creo que sea relevante el puesto en la clasificación, sino en cómo llegar”.

El partido en el Monumental con público local:

“Lo lindo es que puedan ir a la cancha, y encima para ver a los mejores. Es lo que todos queremos. Ojalá esto se termine y puedan ver también a los clubes que son hinchas. Para nosotros será un lindo momento, porque casi no tuvimos acceso a la gente después del título. Es un buen momento para disfrutar de estos jugadores y que los tengan cerca. Ojalá con el tiempo esto sea normal”.

