“Demasiado drama”: David Faitelson criticó a Gerardo Martino por la insistencia de contar con Raúl Jiménez

Gerardo Martino ha mostrado su molestia por la situación del préstamo de jugadores (Foto: Isaiah J. Downing/Reuters)

Gerardo Tata Martino se ha mostrado inconforme por los efectos en la selección mexicana de las recientes tensiones entre las ligas europeas y el accionar de la FIFA. Esta molestia se agudizó con la oficialización de que Raúl Jiménez se quedaría con el Wolverhampton en estas eliminatorias; ante esto, David Faitelson le recriminó e incluso tomó a sus reclamos como un drama innecesario.

“Demasiado drama de Gerardo Martino por la ausencia de Raúl Jiménez. Lo mejor para el futbolista es quedarse en Inglaterra con su club”, se lee en el tuit de Faitelson remarcando que lo mejor para el mexicano es mantenerse con su club.

La situación de las convocatorias es un tema que ha puesto a Martino en las críticas, ya sea por convocar a ciertos jugadores o por no llamar a otros. Lo cierto es que la ausencia de Jiménez no ha demostrado “ser un problema”, pues el rendimiento de jugadores como Funes Mori en la reciente Copa Oro, o el de Henry Martín en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 dejaron buenas impresiones, a esto se suma que el lobo de Tepeji va retomando el paso luego de su fuerte lesión.

La lesión de Jiménez fue en Octubre de 2020 y apenas está retomando ritmo de juego (Foto: Twitter/@WolvesEspanol)

Las declaraciones que hizo el seleccionador argentino en conferencia de prensa mostraron una molestia evidente: “Lo que está faltando una decisión más fuerte de FIFA en relación a no liberarlos o sí liberarlos, pero que sea para todos los países (con respecto a la situación de los Wolves). Quizá falta unanimidad de criterios, porque hay ligas donde aparentemente hay un consenso de que no vayan a determinados lugares o países que están en zona roja, igual hay jugadores que han asistido con selección” exclamó Martino. Es así que Faitelson etiquetó como dramática la situación del alegato por jugadores.

México encarará sus duelos de la eliminatoria de CONCACAF el 2, 5 y 8 de septiembre frente a Jamaica, Costa Rica y Panamá respectivamente. Y tendrá que hacerlo con los tres arietes disponibles: Henry Martin, Rogelio Funes Mori y el recién incorporado Santiago Giménez

“A mí me parece que ‘Tata’ Martino se equivoca mandando a llamar a Raúl Jiménez. El Wolverhampton no lo iba a prestar así hubiera permitido el gobierno británico salir a los jugadores, no lo iba a prestar. No lo iba a dejar ir porque lo tienen bajo tratamiento especial en los partidos de futbol. Tienen que cuidarlo mucho y cuidarse mucho él” afirmó José Ramón Fernández recientemente en el programa Futbol Picante.

Martino deberá recuperar la confianza de la afición en estas eliminatorias (Foto: Kirby Lee/USA TODAY/Reuters)

El propio Faitelson remarcó que los partidos eliminatorios rumbo a Qatar 2022 en CONCACAF no deberían representar una angustia mayor para el técnico: “Veo, extrañamente, presionado y hasta agobiado a un hombre de la experiencia del ‘Tata’ Martino… Tranquilo, es la Concacaf y siguen Jamaica, Costa Rica y Panamá… No pasa nada, ‘Tata’…”, se lee en otro tuit de el periodista.

La presión que puede tener tata existe. Perder dos finales consecutivas (Nations League y Copa Oro) contra un rival como Estados Unidos suma cierto grado de molestia en la afición, que aunque poco tenga que ver en el desempeño o decisiones, siempre aporta un grado de presión significativo: a fin de cuentas “la afición es lo más importante”.

Este jueves, Martino inicia su camino mundialista frente a Jamaica, un duelo aparentemente de tramite en el que, si bien no cuenta con el mejor plantel disponible, sí tiene uno mejor que el combinado caribeño, tanto como para ser ampliamente favorito, como para esperar la victoria y “enloquecer” en caso de una derrota.

