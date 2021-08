“Raúl Jiménez no era necesario”: José Ramón Fernández sobre la convocatoria del delantero mexicano

José Ramón Fernández, analista de la cadena ESPN, calificó como innecesario el llamado de Raúl Jiménez por parte de Gerardo “Tata” Martino a la Selección Mexicana. El entrenador de origen argentino presentó hace unos días las lista de convocados para encarar los partidos de eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 en donde enfrentará a Jamaica, Costa Rica y Panamá.

El delantero de 30 años que juega para el Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra, encabezó la lista de los 28 mexicanos con los que cuenta Martino para comenzar la Octagonal Final de la CONCACAF. Sin embargo, resultó una sorpresa que Jiménez estuviera incluido pues los clubes de la liga inglesa, en mandamiento del gobierno británico, acordaron no prestar a los futbolistas a sus respectivas selecciones alrededor del mundo.

Además el canterano del América se encuentra en proceso de recuperación respecto a la lesión que sufrió en un choque de cabezas con el jugador David Luiz que le representó una fractura en el cráneo (enfrentamiento contra el Arsenal el 29 de noviembre de 2020) y lo dejó fuera más de medio año.

“A mí me parece que “Tata” Martino se equivoca mandando a llamar a Raúl Jiménez. El Wolverhampton no lo iba a prestar así hubiera permitido el gobierno británico salir a los jugadores, no lo iba a prestar. No lo iba a dejar ir porque lo tienen bajo tratamiento especial en los partidos de futbol. Tienen que cuidarlo mucho y cuidarse mucho él”, opinó José Ramón.

Asimismo, “Joserra” recalcó el desgaste y la carga en la condición física que representan los largos viajes a llevarse a cabo en los próximos partidos, teniendo en cuenta también el trayecto desde Inglaterra (Londres-Ciudad de México, Ciudad de México-Kingston, Kignston-San José, San José-Panamá, Panamá-Ciudad de México y finalmente Ciudad de México-Londres) y que se darán en aproximadamente semana y media.

“Llevarlo de viaje a jugar al Estadio Azteca, si juega, y después ir a Panamá a jugar otro partido, y (luego) jugar otro partido fuera. Es muy difícil para un chico como Jiménez que recorre distancias muy cortas en Inglaterra y que viene recuperándose de una lesión muy seria, muy grave. Una operación de cráneo, no es una operación cualquiera”, analiza Fernández.

No obstante, aún queda por definir si Jiménez se incorporará a la concentración mexicana puesto que es el gobierno británico y la Premier League quienes deben rectificar (como sucedió en España con La Liga) o sostener su decisión sobre no dejar que jugadores vayan con sus selecciones.

Al respecto, el analista de ESPN, mencionó que de no venir Jiménez no representa un gran inconveniente pues “Tata” cuenta con Rogelio Funes Mori y Henry Martín como alternativas en la posición de centro delantero. En cambio, para el representativo caribeño, la medida de la Premier League sí afectaría bastante con 11 futbolistas convocados con actividades en el fútbol inglés (y uno más en el escocés, pero misma situación).

“Yo creo que Jiménez no era necesario, con Funes Mori y con Henry Martín puede perfectamente tener a dos delanteros que hagan goles, y los van a hacer.

Si a Jamaica, que suplica al gobierno inglés, que le permita enviar a los reggae boyz, que son como 8-10 jugadores que juegan en equipos diferentes de la Premier League, no pueden venir. Jugadores que harían más fuerte al equipo de Jamaica y no pueden venir por las restricciones que ha puesto el gobierno”, finalizó José Ramón.

La convocatoria de Martino:

Arqueros: Rodolfo Cota (León), Francisco Guillermo Ochoa (América), Jonathan Orozco (Tijuana), Alfredo Talavera (Pumas).

Defensas: Néstor Araujo Razo (Celta de Vigo), Jesús Gallardo (Monterrey), César Montes (Monterrey), David Ramírez (León), Luis Rodríguez (Tigres), Osvaldo Rodríguez (León), Jorge Sánchez (América), Gilberto Sepúlveda (Guadalajara) y Johan Vásquez (Génova).

Mediocampistas: Edson Álvarez (Ajax), Sebastián Córdova (América), Jonathan Dos Santos (Galaxy), Andrés Guardado (Real Betis), Orbelín Pineda (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Monterrey) y Luis Romo (Cruz Azul).

Delanteros: Roberto Alvarado (Cruz Azul), Uriel Antuna (Guadalajara), Jesús Corona (Oporto), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Henry Martín (América), Rodolfo Pizarro (Inter Miami) y Alexis Vega (Guadalajara).

