Andrés Guardado buscará jugar su quinta Copa del Mundo a los 35 años

El mediocampista de la Selección Mexicana ,Andrés Guardado, aseguró que quiere jugar su quinto Mundial (Foto: EFE/ Ralph Lauer)

La Copa del Mundo de Qatar 2022 se encuentra a la vuelta de la esquina, a poco más de un año. Las selecciones nacionales jugarán los encuentros de eliminatorias para verse las caras en el país asiático, por lo que aún no se conocen los representantes de cada confederación que participarán en la justa. Hasta ahora el único país seguro que estará en el campeonato es Qatar.

A su vez, México jugará las eliminatorias mundialistas en la Concacaf. El mediocampista Andrés Guardado es un jugador experimentado que ya conoce lo que es jugar cuatro mundiales a lo largo de su carrera como futbolista. De esa manera, a sus 35 años de edad cumplidos, luchará por un lugar dentro de los 23 jugadores que el entrenador del tri, Gerardo “El Tata” Martino, llevará al torneo internacional.

En una entrevista para una televisora norteamericana, el capitán de la selección se mostró positivo para jugar su quinto mundial, en donde quiere formar parte de un grupo selecto que ha disputado en cinco ocasiones el máximo torneo a nivel de selecciones. El jugador veterano dijo “Soy consciente de que hay jugadores que vienen apretando muy bien, tengo que demostrar que tengo nivel para competir y ser útil”, afirmó Andrés.

El mexicano Andrés Guardado jugará los partidos con la selección mexicana en los partidos de eliminatoria (Foto: USA TODAY Sports)

Asimismo el referente del Real Betis está de acuerdo en que nada tiene asegurado y que así como puede llegar al mundial, también puede caerse de la convocatoria por distintas aristas.

Con Los Verdolagas de Sevilla ha sumado una temporada más, donde añadirá su cuarto año en el futbol español desde que dejó al Valencia en 2015 “Sumo una temporada más, eso me motiva y me sigue ilusionando. Me sigue demostrando que sigo a un gran nivel y mientras permanezca eso, estaré aquí (en la Selección) peleando un lugar”, aseveró el canterano del Atlas.

El Betis la temporada pasada se colocó en el sexto lugar de LaLiga y alcanzó puestos de la Europa League. Lo anterior le trajo confianza para seguir en el nivel óptimo y entrar en los puestos de titularidad, donde compite puesto con jugadores como Guido Rodríguez, Sergio Canales y Paul Edgar.

El mexicano del Real Betis, Andrés Guardado, llegará a su quinta temporada con los Verdolagas (Foto: EFE/Román Ríos)

Si se cumple el sueño de Guardado de poder estar en su mundial número cinco, formará parte de un club con pocos integrantes. En la categoría internacional de futbolistas que han sumado su quintas participaciones son: Lothar Matthaus de Alemania y Gigi Buffón de Italia.

Mientras que dos mexicanos se encuentran en la lista nacional, pues Antonio “Tota” Carbajal lo hizo en 1950, 1954,1958,1962 y 1966. El portero mítico era el único mexicano en pertenecer a esa lista, pero recientemente Rafael Márquez lo igualó. El ex zaguero del F.C. Barcelona lo hizo en Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y en Rusia 2018.

El “Principito” comenzó su carrera en la selección nacional cuando Ricardo Antonio La Volpe lo llamó al tricolor para disputar el campeonato mundial en el país teutón. El estratega argentino depositó su confianza en él y debutó en los octavos de final frente a Argentina. El resultado del partido fue favorable para la albiceleste, aunque el sueño de Guardo de ingresar al campo como titular lo dejó marcado “Ese mundial fui una esponja, tenía 19 años y absorbí todo. Me quedé con muchas cosas de la copa del 2006” aseveró el jugador de 35 años de edad en entrevista para Fox Sports.

