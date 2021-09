Raúl Jiménez no se integrará con la Selección Mexicana para el partido contra Jamaica

(Foto: EFE/EPA/Stu Forster)

La tarde de este miércoles 1 de septiembre, por medio de un comunicado oficial, la Selección Mexicana dio a conocer que el delantero de los Wolves, Raúl Jiménez no se integrará a la concentración del Tri de cara a su primer partido del hexagonal rumbo a Qatar 2022 donde enfrentará a la Selección de Jamaica en el Estadio Azteca.

En su lugar se convocó a Santiago Giménez, futbolista de Cruz Azul, quien ya reportó con Gerardo Tata Martino. El equipo azteca explicó que, de momento, Jiménez no se reunirá con el resto del seleccionado ante la negativa del préstamo por su club y de la Premiere League ante las restricciones que compartió en días anteriores.

“La Dirección General Deportiva informa que debido a la negativa del Club Wolverhampton de la Liga Inglesa de permitir que Raúl Jiménez reporte con la Selección Nacional de México, el Cuerpo Técnico determinó convocar para el partido México vs Jamaica a Santiago Giménez del Club Cruz Azul”, se lee en el comunicado.

(Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Aunque a lo largo de la semana se habló de la posibilidad de que el Chaquito supliera a Jiménez, no se había anunciado su convocatoria hasta este miércoles, por lo que el jugador de 20 años se encargará de suplir la ausencia de Raúl Alonso.

Por su parte, la Selección Nacional explicó que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) solicitó el apoyo de la FIFA para que se le diera el permiso al canterano americanista de participar en el primer partido de eliminatorias mundialistas.

Sin embargo, el conjunto inglés no cedió, en consecuencia el futbolista mexicano de 30 años no pudo viajar a México. De acuerdo con el comunicado de Tri explicó que el conjunto de los Wolves se le notificó este mismo día que, de no prestar a Raúl Jiménez, él no podrá participar con su equipo durante las fechas FIFA más 5 días extra, además que habría sanciones adicionales.

Raúl Jiménez jugó su último partido con la selección ante Japón en un amistoso en noviembre de 2020 (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

“Frente a esta negativa, la Federación Mexicana de Fútbol ha hecho las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes de la FIFA, quienes hoy notificaron al Club Wolverhampton, que de no liberar al jugador, el mismo no será elegible para participar con su Club, durante la ventana FIFA más un periodo adicional de 5 días”.

Por otra parte, el equipo azteca recalcó que esperará la resolución de la FIFA y de la liga inglesa para que en próximas competencias rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022 se pueda contar con la participación de Raúl Jiménez y de otros jugadores que juegan en Europa y que se vieron afectados por las restricciones de sus ligas.

Gerardo Martino mostró su molestia ante la negativa del conjunto inglés por no prestar a Jiménez; en la conferencia de prensa previa al partido contra Jamaica y habló sobre la ausencia del ariete y resaltó que el combinado nacional estará a la espera de su futura incorporación.

“No hace falta resaltar la importancia de Raúl Jiménez en nuestro equipo. La FMF está siguiendo los pasos necesarios. A nosotros nos toca esperar”, apuntó.









*Información en desarrollo