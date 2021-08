“Posiblemente el mejor de la historia”: Julio César Chávez elogió la carrera de Canelo Álvarez

Julio César Chávez reconoció que la trayectoria de Canelo Álvarez puede trascender igual que la suya (Foto: Cuartoscuro)

Julio César Chávez ha ostentado el título del mejor boxeador mexicano de la historia a pesar de su retiro. No obstante, la meteórica carrera de Saúl Álvarez y su exitoso paso han hecho que diversas voces pongan al tapatío a la par del sonorense. Si bien es cierto que aún existen objetivos por superar para el Canelo, el Gran Campeón Mexicano reconoció que es el mejor mexicano del momento y no descartó que pueda trascender con el tiempo.

En una entrevista para el canal de Little Giant Boxing, Julio César Chávez habló sobre la próxima pelea de Álvarez. En el espacio fue cuestionado por la escena que protagonizó con él al término de su pelea de retiro contra Héctor Camacho Junior y reconoció que “es el mejor boxeador mexicano de la actualidad y posiblemente sea el mejor de la historia”.

La escena en cuestión ha sido una de las más recordadas en los últimos meses. En el último round, el veterano invitó a Canelo a subir con él a su esquina para respaldarlo durante los tres minutos finales. El tapatío aceptó y, luego de cruzar algunas palabras, Chávez dio sus últimos guantazos para retirarse entre el júbilo de los asistentes al Estadio Jalisco.

El Gran Campeón catalogó a Canelo Álvarez como el mejor boxeador mexicano del momento (Foto: Captura de pantalla / GSStreaming)

Canelo no se bajó y se situó en medio del entarimado con su ídolo. Después de despojarse de la careta por última vez, lo abrazó, entabló un breve diálogo con él y levantó las manos en símbolo de victoria. El acto fue considerado un sinónimo de la estafeta que trascendió de una generación a otra.

“Fue algo espontáneo, no estaba escrito. Simplemente el Canelo estaba muy emocionado abajo del ring echándome porras y en ese round yo me quité la careta, porque quedé de quitarme la careta en el último round, pero el Machito no quiso. Yo vi a Canelo muy emocionado, le dije que subiera para que estuviera en mi esquina y fue algo muy bonito el pasarle la estafeta, aunque siempre la ha tenido”, reconoció en el canal de YouTube.

Las voces críticas del mejor libra por libra del momento se hicieron escuchar después de la pelea de Chávez. Una de ellas fue la de Óscar de la Hoya, quien se ha dedicado a poner en cuestión la carrera de Canelo desde la ruptura con la promotora Golden Boy. Al respecto, comentó que:

“Yo conozco a Julio César Chávez. Sé que no quiso decir eso. Es mi compadre. Creo que para pasar la antorcha, el fuego no se ha quemado aún para México. Chávez tiene grandes zapatos que llenar”, dijo en una entrevista para el portal Fino Boxing. De esa forma, el propio Campeón Mexicano dejó en claro la intención de sus acciones.

Canelo Álvarez podría convertirse en el primer campeón mexicano indiscutido en caso de vencer a Caleb Plant (Foto: Ed Mulholland/Matchroom/EFE)

Otro de los disgustos que causó la presencia del Canelo en el ring, de acuerdo con Julio César Chávez, fue en sus hijos. En una entrevista con el comediante Yordi Rosado aseguró que tanto Omar como Julio César dejaron de hablarle por el gesto con el pugilista. Y es que a pesar de la amistad entre ellos, la dinastía Álvarez ha protagonizado una evidente rivalidad con los vástagos del Gran Campeón.

No obstante, Omar Chávez aseguró que “Yo no estoy molesto con mi apá por subirlo al ring. Él puede ser amigo de quien sea, si hay molestia con mi apá es por otras cosas (...) más bien me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición de box”, aseguró en una publicación en la cuenta de Instagram de @omarchavezzbu.

Por su parte, Canelo Álvarez prefiere escribir su propia historia, pues en medio de las comparaciones de su carrera con la de su ídolo ha dicho que

“No me gusta que hagan esas comparaciones con él (Julio César Chávez) porque yo crecí viendo videos de él. No alcancé a ver mucho de su carrera o su mejor momento, pero he aprendido mucho de él. Para mí es un ídolo, no quiero decir que soy mejor que él. En su tiempo fue el mejor, pero yo me siento afortunado de que me comparen con Chávez porque quiere decir que en este momento no hay nadie mejor que yo”.

