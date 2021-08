“No hay nadie mejor que yo”: Canelo Álvarez agradeció las comparaciones con Julio César Chávez

Julio César Chávez y Canelo (Foto: Cuartoscuro)

Saúl “Canelo” Álvarez es, hoy en día, uno de los deportistas más mediáticos, así como uno de los boxeadores más exitosos. Con una carrera profesional forjada a lo largo de 59 combates donde ha perdido en una sola ocasión es considerado el mejor libra por libra del mundo. Con ello, ha sido comparado en diversas ocasiones con Julio César Chávez, uno de los mejores exponentes mexicanos en el mundo, aunque el originario de Guadalajara, Jalisco, negó sentirse cómodo.

Aunque incursionó como profesional unos días después del retiro definitivo de Chávez, Canelo ha reconocido la gran influencia que el papel del Gran Campeón Mexicano arriba del ring ha tenido en su carrera. A pesar de ello, en una entrevista con TUDN, también aclaró que:

“No me gusta que hagan esas comparaciones con él (Julio César Chávez) porque yo crecí viendo videos de él. No alcancé a ver mucho de su carrera o su mejor momento, pero he aprendido mucho de él. Para mí es un ídolo, no quiero decir que soy mejor que él. En su tiempo fue el mejor, pero yo me siento afortunado de que me comparen con Chávez porque quiere decir que en este momento no hay nadie mejor que yo”.

Chávez reconoció que Canelo puede ser el mejor boxeador mexicano de la historia (Foto: Twitter/@Pambol_Azteca)

El exboxeador originario de Ciudad Obregón, Sonora, ha reiterado en diversas ocasiones su reconocimiento a la trayectoria de Álvarez. Incluso, al término de su pelea de retiro definitivo en contra de Héctor Camacho Junior dijo ante el público que “aquí tienen al mejor boxeador mexicano de la actualidad, posiblemente el mejor de la historia (...) Canelo tiene todo lo que tiene a base de esfuerzo, perseverancia y disciplina (...) Eres un peleadorazo, cabrón”.

Sin embargo, el Gran Campeón Mexicano ha sabido sostener su cetro de boxeador histórico mexicano gracias a un récord que ningún exponente ha podido romper. Y es que el peldaño que lo sostiene por encima, desde su punto de vista, es haberse mantenido invicto durante 90 peleas desde su debut profesional. Frankie Randall fue el primero que logró mandarlo a la lona y romper su racha perfecta.

No obstante, Canelo ha forjado su trayectoria a su ritmo y podría conseguir uno de los logros que ni el mismo Chávez obtuvo. Luego de un año de inactividad, el púgil tapatío se planteó el objetivo de convertirse en el primer campeón indiscutido de su categoría. Al moverse en el circuito de las 168 libras, despojó a Callum Smith del título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la revista The Ring en diciembre de 2020. Meses después tuvo una defensa exitosa contra Avni Yildirim.

Canelo venció a Billy Joe Saunders en su último combate (Foto: Ed Mulholland/EFE/Matchroom)

Al contar con tres de los cinco títulos, se animó a retar a Billy Joe Saunders por el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Superó la prueba en ocho rounds y se fijó el último de los objetivos. De esa forma, el 6 de noviembre buscará la fajilla de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en manos de Caleb Plant. En caso de sobreponerse en su pleito número 60, hará historia en el deporte mexicano.

El encuentro por fin logró confirmarse después de meses de negociación y discrepancias en torno a las necesidades y peticiones que hizo cada uno de los protagonistas. En ese sentido, se verán las caras en Las Vegas, Nevada. El rival del mexicano fue vencedor en su último combate por la vía de la decisión unánime, situación que pone al Canelo como favorito para juntar todos los títulos.

