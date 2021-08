Jonathan dos Santos reconoció su interés por jugar en México después del Galaxy

Jonathan siempre ha declarado que le gustaría portar los colores el América, aunque ahora piensa en su actual equipo (Foto: Twitter @LAGalaxy)

La familia Dos Santos se ha ganado un reconocimiento por la afición mexicana. Quien inició el largo camino de la dinastía fue Geraldo Franscisco Dos Santos Zizinho. Brasileño de nacimiento que surgió del Sao Paulo y que las Águilas del América lo trajeran al balompié nacional a finales de la década de los ochenta.

Luego de un paso por León, Necaxa y Monterrey, Zizinho se estableció en México y eso permitió la llegada de Giovani y Jonathan, quienes con el paso del tiempo decidieron representar a la nación que los vio nacer.

Jonathan vivió una carrera similar a la de Giovani: Barcelona, Villarreal, LA Galaxy; Gio se adentró en el fútbol mexicano por primera vez cuando se convirtió en el refuerzo de lujo del América, al igual que su padre años atrás. No obstante, pasó de largo con el equipo de Coapa porque las lesiones no le permitieron desarrollar su mejor fútbol.

Jona es consciente del trabajo que tendrá que hacer para representar a México en Qatar (Foto: Kelvin Kuo/ Reuters)

En esta ocasión, Jona ha expresado su intención por repetir la historia de Zizinho y Giovani de jugar en México, aunque no sabe con certeza dónde puede continuar con su carrera.

El contrato del mexicano está próximo a finalizar y admitió que le gustaría estar cerca de su familia.

“Me gustaría estar cerca de mi familia. Podría ser MLS, México, pero no lo sé… Veremos en el futuro. Quiero pensar ahora mismo en el presente y en el momento. Quiero disfrutar de este momento con mi equipo, con LA Galaxy, y el futuro ya vendrá”, señaló el seleccionado mexicano.

No obstante, Jonathan también mencionó que a su hermano no se le tuvo la paciencia suficiente en el cuadro de América y eso le provocó cierto desencanto al mediocampista sobre el equipo de Coapa.

Con los mexicanos Efraín Álvarez y Javier Hernández comparte vestidor en el Galaxy (Foto: Instagram/@ch14)

“No estaría nada mal, la verdad siempre he dicho que me hubiera encantado jugar en el América, es cierto que es mi último año de contrato en el Galaxy, pero también siempre he manifestado mi deseo de quedarme en el Galaxy por el resto de mi vida, me encantaría retirarme aquí. Disfruto del presente”, mencionó Jona.

Dos Santos también habló de la posibilidad de vestir la camiseta del Guadalajara, y a pesar de que nunca se puede decir que no, es algo que tampoco lo ha tenido en consideración. “Nunca digas no, eso aprendí, que nunca digas no, porque nunca sabes dónde vas a terminar, pero no creo (jugar con Chivas)”, dijo en una entrevista para ESPN.

El mediocampista de la Selección Mexicana también considera una de sus metas a mediano plazo que es ir a Qatar 2022, pues considera que no se sintió presente en Rusia 2018 por no disputar ningún partido.

“Es un sueño, ojalá se pueda dar. Fui al Mundial de Rusia, pero no jugué, para mí es como si no hubiera estado en ese Mundial, porque no jugué, para un jugador lo importante es jugar y tener el sueño completo. Me queda un año, me voy a preparar y ojalá pueda estar, para buscar el quinto partido, algo que México está esperando”, añadió el menor de los hermanos dos Santos.

Jona se ha vuelto en jugador recurrente de la Selección Mexicana desde hace algunos años (Foto: Kevin Jairaj/ Reuters)

Jona acumula 10 partidos jugados con los Angelinos en la presente campaña, además de un gol en su cuenta. Llegó al equipo de California en 2017 y acumula ocho goles en total y 11 asistencias.

Después de un verano complicado que vivió con el combinado nacional donde perdió las finales de la Nations League y Copa Oro contra Estados Unidos, el ex de Barcelona y Villareal también aseguró que el equipo nacional se mantiene unido a pesar de haber afrontado partidos difíciles y que están por encarar los primeros encuentros de la eliminatoria rumbo a Qatar.

