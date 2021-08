Arrestaron a Jermall Charlo, campeón mundial de boxeo, acusado de robarle a una camarera en un bar

Jermall Charlo tiene 32 peleas y ninguna derrota (Foto: Instagram / @futureofboxing)

El invicto campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, Jermall Charlo, fue arrestado este miércoles por cargos de robo en un incidente de julio en un bar de San Antonio. El deportista tuvo que pagar una fianza por tres cargos y fue liberado según KSAT-TV.

Un informe policial indicó que la tarjeta de crédito de Charlo fue rechazada en la mañana del 16 de julio, la víspera de la pelea por el título mundial del hermano de Charlo, Jermell, en San Antonio. Entonces comenzó una discusión con la camarera, después de que esta comentara que no podía encontrar el plástico que se había llevado para intentar realizar el pago nuevamente. En ese momento, el deportista se enfadó e intentó recuperar por la fuerza su identificación y habría tomado también dinero en efectivo que tenía la empleada.

El abogado del púgil de 31 años, Kent Schaffer, sostuvo que su cliente no se llevó nada que no fuese suyo: “Jermall no robó dinero a nadie en el club y no amenazó a nadie. En ningún momento robó a nadie ni se apoderó de ninguna propiedad que no fuera la suya”.

Su última presentación fue triunfo ante el mexicano Juan Macias Montie (USA TODAY Sports)

Schaffer indicó que la discusión ya había generado un revuelo en el lugar: “Para entonces, muchos empleados del club se estaban reuniendo en el pasillo, por lo que los encargados de Jermall querían sacarlo antes de que comenzaran los problemas y un empleado del club acompañó a Jermall a su automóvil”. Según su versión, más tarde el asistente del boxeador regresó al lugar con los datos de otra tarjeta del deportista para realizar el pago, pero se negaron a aceptarlo.

Según la Policía hay un video grabado por la cámara de seguridad en donde se ve cómo la camarera regresa a la mesa donde estaba el deportista junto a un grupo de personas y al comentar algo a los presentes (que la tarjeta había sido rechazada) Charlo se pone en una posición agresiva y le quita por la fuerza dos carpetas de cobro. En una estaba su licencia y en otra dinero en efectivo del pago de otro cliente.

Después de que saliera la orden de arresto, el púgil se entregó este miércoles y un rato después pagó su fianza para quedar en libertad mientras la cusa avanza.

Charlo, quien ostenta un récord de 32-0 con 22 nocauts, hizo su cuarta defensa de su corona de 160 libras (73 kg) por decisión unánime sobre el mexicano Juan Macías Montiel en junio en Houston. Su hermano gemelo Jermell, 34-1-1 con 18 nocauts, luchó por un empate el 17 de julio en San Antonio contra el argentino Brian Castaño en un enfrentamiento por la corona indiscutible de peso mediano ligero, Charlo conservando los títulos del CMB, AMB y FIB.

SEGUIR LEYENDO: