“No me había dado cuenta de que había expulsado a Zidane”: Arturo Brizio recordó su polémica decisión en Francia 98

Zidane salió expulsado en Francia 98 de la mano del arbitro mexicano (Foto: Twitter@JZiela1)

En un entrevista realizada por Antonio de Valdés en su canal de YouTube, el comentarista cuestionó a Arturo Brizio por haber expulsado a Zinedine Zidane durante la Copa Mundial de fútbol celebrada en el año 1998. El arbitro mexicano recordó aquella anécdota, señalando que en realidad se dio cuenta que había expulsado a la estrella gala momentos después de sacar la tarjeta roja.

La controversial expulsión se dio un 18 de junio, durante el partido de Francia enfrentando a Arabia Saudita en la fase de grupos de la justa mundialista. En el segundo tiempo, Arturo Brizio observó que un jugador francés propinó un pisotón a un jugador árabe que se encontraba tirado en el pasto. Sin pensarlo, desenfundó la cartulina roja y la levantó sin miramientos.

El actual presidente de la Comisión de Árbitros recordó que momentos antes de esta situación ya había observado que Zinedine Zidane se encontraba discutiendo con un jugador rival: “Fue un partido atípico que lo ganaba con facilidad Francia, y además yo ya había expulsado a un jugador árabe por una entrada muy fuerte. De repente veo a Zidane que se pica con un jugador y yo le hago la seña de que se calme y él me hace una seña muy europea que te hacen como diciendo ‘no me estés molestando, conmigo no te metas”, expresó Arturo Brizio durante la entrevista.

Actualmente Arturo Brizio es el presidente de la Comisión de Arbitraje (Foto: Cuartoscuro)

Luego de esta situación sucedió uno de los casos más polémicos y recordados de un arbitro mexicano en la historia de los mundiales. “En la siguiente acción hay una jugada en la que veo que un francés pisa a un jugador ya tirado y le saco la roja. Yo no pensaba estoy echando a Zidane. Cuando ya tengo la roja en la mano es cuando veo que es Zinedine Zidane”, recordó entre risas Brizio Carter.

Con la mirada de todo el estadio y millones de aficionados a través de la televisión, la estrella de Francia no podía creer que alguien se hubiera atrevido a expulsarlo. “Además se me queda viendo como diciendo ‘¿en serio? ¿yo?’ y se tarda en salir”, continuó el árbitro.

Posterior al partido, Arturo Brizio fue señalado por algunos compañeros debido a que casi nadie pudo observar lo que él vio. Después de la expulsión, la organización del torneo decidió darle dos encuentros de castigo a Zidane por considerar como agresión la acción en la que estuvo envuelto.

Se especuló que aquella expulsión dejó fuera a Brizio de la gran final del Mundial (Foto: Twitter@JZiela1)

A pesar de perderse el resto de la fase de grupos del Mundial, Zizou pudo brillar durante la fase de eliminación directa, comandando a su selección hasta la final de la competencia. En la disputa por el titulo, logró vencer a una poderosa Brasil, que contaba en sus filas con el mejor jugador de ese año, Ronaldo Nazario.

La carrera de Arturo Brizio siempre estuvo envuelta en decisiones que no agradaban mucho al aficionado. Sin embargo, su nombre está catalogado por muchos como el mejor arbitro en la historia del fútbol en México. Esto lo llevó a participar en seis partidos de copas del mundo, en donde se adjudicó siete expulsiones en su cuenta total, otra de ellas para Ariel Ortega en el partido de Argentina contra Holanda en el mismo 1998. “No hay expulsión que te deje contento”, puntualizó el mexicano.

Después de la culminación del Mundial, se rumoreó que la FIFA decidió no proponer a Arturo Brizio como árbitro principal en la gran final del certamen debido justamente a su mano dura en el campo y a las tarjetas rojas que ya había propinado a grandes estrellas.

