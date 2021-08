Santos Laguna: cuándo podrá volver Carlos Acevedo después de su lesión

El portero del Santos Laguna, Carlos Acevedo, terminó lesionado luego del duelo de la Jornada 6 contra el León. La rehabilitación del arquero tendrá una duración de seis semanas. Durante los encuentros posteriores será reemplazado por Gibran Lajud, quien ya jugó en los cuartos de final de la Leagues Cup, contra el Orlando City a quienes derrotaron 1-0.

Los partidos que se perderá el guardameta serán contra Monterrey, Puebla, Xolos, Juárez FC y Seattle Sounders. A través de un comunicado el equipo del Santos Laguna expresó la situación sobre la lesión en el hombro izquierdo del portero lagunero:

En el duelo del Santos contra León, los equipo empataron 1-1 y se tornó con varias amonestaciones. En los últimos momentos del partido Carlos Acevedo se lastimó, por lo que las Jornadas que se perderá son de la 7 a la 10 del Torneo Grita México BBVA A21. Depende del ritmo de su recuperación, el guardameta muy probablemente podría regresar para enfrentar al Mazatlán. La lesión significaría un retroceso en su carrera como futbolista profesional, en caso de que no evolucione de la mejor manera, porque tenía en la mira jugar en el Tri y de ir al Mundial de Qatar 2022.

Luego de que se anunciará la lesión en el reporte médico semanal del Club lagunero, las redes sociales se inundaron de incertidumbre respecto a lo que pasará con su posible convocatoria para jugar con la Selección Nacional. Entre memes y buenos deseos para la recuperación del capitán del Santos, los aficionados se mostraron preocupados por el futuro del guardameta. También, hubo contrates de opiniones en las que aseguraban que en realidad, el guardameta no estaba lastimado, Acevedo fue señalado durante el partido por mantenerse en el piso por un minuto y le adjudicaron una falta falsa. Uno de sus objetivos principales de Acevedo como arquero profesional es, en sus propias palabras:

Mi sueño es que cada vez que haya convocatoria, poder ver mi nombre. No ha estado pero a mi me motiva para seguir mejorando. Me gusta preguntarle a gente de experiencia para mejorar esos detalles, quiero pulirlos para poder representar a México, dijo el portero de los verdiblancos, en entrevista para TUDN.