“Es un error”: Faitelson explotó contra la FMF por la salida de Jaime Lozano

David Faitelson estalló contra la Federación por no procurar a Jaime Lozano. (Foto: Reuters/Facebook)

El adiós de Jaime Lozano no tiene vuelta atrás. Su partida de la Selección Mexicana dejó un hueco que no cualquier podrá llenar. Ante ello, David Faitelson no se quedó callado y dejó clara su postura. Fiel a su estilo, el periodista recriminó a la Federación Mexicana por su falta de visión futura del Tri.

Expresó el comunicador en Twitter su opinión del tema y afirmó que era un error dejarlo ir:

“Error de la Federación Mexicana de Futbol el desprenderse del Jaime “El Jimmy” Lozano. Ya lo tienes ahí. Págale, mándalo a Europa, ponlo junto al “Tata” Martino en las eliminatorias y prepara a tu entrenador del futuro”

El entrenador medallista en Tokio 2020 con la sub-23 oficializó hoy su salida del organigrama de Selecciones Nacionales. Su futuro apunta hacia la Liga MX, en donde Chivas y Pumas ya han dado muestras de interés en él.

La medalla de Tokio 2020 le abrió múltiples oportunidades a Lozano de cara al futuro. (Foto: Molly Darlington/Reuters)

Durante las últimas semanas las comparaciones entre la Selección Olímpica y la Mayor se hicieron más visibles a partir de los contrastantes resultados de una y de otra. Por eso, opiniones como las de David Faitelson se han escuchado con mucha fuerza.

El propio Lozano dio alguna pista sobre sus planes a futuro en la conferencia de prensa que marcó su fin de ciclo. “Esto, para mí, no es un adiós, sino un hasta pronto. Muchas gracias, México”, declaró el joven entrenador que ya figura en la lista de espera de dos de los equipos más importantes del campeonato local.

El contrato de Gerardo Martino lo liga con la Selección Mexicana hasta 2022, con el Mundial de Qatar como prueba de fuego. En caso de cumplir con un buen papel, es posible que la Federación le otorgue la continuidad al estratega argentino.

Jaime Lozano se ganó la confianza del grupo a partir de su liderazgo sereno. (Foto: Mike Segar/Reuters)

A diferencia de lo que ha pasado con otros entrenadores jóvenes en el pasado, como Raúl Potro Gutiérrez y Jesús Ramírez, Lozano tendría opciones reales de llegar a la Selección Absoluta por un motivo relacionado directamente con su gestión en los últimos tres años: los jugadores de la sub-23 serían la base de la mayor durante los próximos años, incluso muchos de ellos ya son constantes en los llamados de Martino.





*Información en desarrollo