“Soy fan tuyo”: Connor McGregor envió mensaje a Eddy Reynoso y Canelo Álvarez

Connor McGregor reconoció el papel de Eddy Reynoso al frente del Canelo Team

La fama y éxitos de Eddy Reynoso al frente del Canelo Team en los últimos años ha provocado que atletas de alto rendimiento reconozcan su labor como entrenador. En ese sentido, personajes como Connor McGregor, quien se desempeña en el arte de las Artes Marciales Mixtas (MMA) han expresado su deseo de integrarse a su equipo en un futuro. Así lo dio a conocer el multicampeón por medio de sus redes sociales.

“Canelo Team, bendiciones para ustedes campeones. Eddy Reynoso soy un gran fan tuyo y estoy impresionado por lo que estás haciendo con esa gente en el gimnasio. Espero, después, algún día entrenar juntos”, reveló el peleador por medio de una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Cabe mencionar que la relación entre ambos personajes no es nueva. En marzo de este año, Eddy Reynoso realizó una invitación abierta para que la estrella del Ultimate Fighting Championship (UFC) se integre a su equipo en caso de que contemple incursionar por completo en el ámbito del pugilismo. Así lo expresó durante una entrevista para Little Giant Boxing, donde también aseguró que su relación con The Notorious es buena.

Eddy Reynoso reconoció cualidades en Connor McGregor durante su pelea contra Floyd Mayweather Jr. en 2017

“Aquí es su casa, cuando quiera venir a practicar y aprender estamos con los brazos abiertos. Lo podemos apoyar para que mejore su golpeo y un poco su defensa en el boxeo”, recalcó. Y es que Connor McGregor se montó al cuadrilátero como pugilista para consolidarse como el último rival en la carrera profesional de Floyd Mayweather Junior, donde mostró cualidades reconocidas por Reynoso.

Aunque el encuentro pactado a doce rounds, el 26 de agosto de 2017, únicamente duró diez, debido a la victoria por nocaut técnico de Money, el entrenador de Saúl “Canelo” Álvarez reconoció que “cuando peleó con él me sorprendió mucho. Tiene buen counter y movimiento de piernas, de cintura; mucha agilidad. Haría un buen trabajo”. Desde entonces el acercamiento deportivo entre ambos personajes ha ido en aumento y podrían trabajar juntos en un futuro.

