Alexis Vega celebró el bautizo de su hija con una extravagante fiesta

Alexis Vega celebró el bautizo de su hija (Foto: Instagram@alexisvega.9)

El delantero rojiblanco, Alexis Vega compartió algunas fotografías de la gran celebración que llevó a cabo con motivo del bautizo de su pequeña hija, Victoria. El futbolista dejó ver los detalles que enmarcaron la celebración, donde se observó un enorme adorno con globos y luces, adornos florales por doquier y mesas con detalles en color dorado y rosa.

Además, uno de los invitados más especiales y padrino de su hija, fue el portero de Chivas, Raúl Gudiño quien se ve en una fotografía junto con su familia.

Cabe recordar, que Alexis Vega atraviesa un buen momento tras haber tenido un destacado desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde lograron subir un escalón en el podio y llevarse el bronce. No obstante, se creía que su salida al viejo continente sería inminente, pues ya había varias ofertas en puerta.

El Porto, donde también milita su compatriota, “Tecatito” Corona era de los más interesados, de acuerdo con diversos medios los Dragones habrían ofrecido USD 8.4 millones por Vega; sin embargo, la directiva rojiblanca habría rechazado la oferta, ya que no dejarán salir a su futbolista por menos de 10 millones.

Raúl Gudiño fue el padrino de Victoria, hija de Alexis Vega (Foto: Instagram@alexisvega.9)

Aunque, el Guadalajara solo es dueño del 80% de la carta de Alexis Vega, el 20% restante le corresponde al Toluca, por lo que el Rebaño solo vería USD 6.7 millones y su ganancia sería de poco más de USD 400 mil.

Asimismo, Vega confesó que no tenía deseos de abandonar el balompié nacional: “Fui a la selección a trabajar, sabía que había visores de Europa pero yo estaba en lo mío. No tengo conciencia de lo que se dijo, me debo a mi equipo y seguiré trabajando”, dijo el atacante en conferencia de prensa.

El delantero considera que va por buen camino para ser un histórico de la escuadra tapatía por las buenas actuaciones que ha tenido en los últimos torneos; sin embargo, sabe que al no estar constantemente en los primeros lugares no ha sobresalido su trabajo y ni el del resto de sus compañeros.

“Desde que llegué aquí quería ser referente de este club, ahora vamos por buen camino. Hemos estado siendo constantes, tengo varios compañeros aquí en Chivas que también han tenido buenos torneos”.

La decoración de la fiesta lucía con extravagantes adornos (Foto: Instagram@alexisvega.9)

“Quizás no se ha visto reflejado porque no hemos conseguido tener buenas campañas, se ha visto mermado ese tema. Pero si Chivas estuviera peleando Liguillas y puestos de arriba otra cosa sería. Sigo enfocado en lo mío, concentrado en mi equipo y ya quiero que empiece el torneo para mí”, explicó

Alexis Vega fue designado como el jugador número 26 de la convocatoria para disputar el partido de los mejores jugadores de la Liga MX en contra de la Selección de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos

Luego de la confirmación del partido amistoso entre las dos ligas, el órgano deportivo mexicano definió a los 26 hombres que jugarán el próximo 25 de agosto. El lugar de honor fue otorgado para el joven delantero de las Chivas, pues correspondió al único lugar otorgado a libre consideración del presidente ejecutivo de la Liga MX.

Por otro lado, desde la semana anterior reportaron los cuatro seleccionados que estuvieron en Tokio: Uriel Antuna, Alexis Vega, Fernando Beltrán y Jesús Angulo, quienes estuvieron a la disposición del cuerpo técnico comandado por Víctor Manuel Vucetich para el duelo anterior cuando empataron sin goles con Santos Laguna en un partido por la Jornada 4 del Torneo Grita México Apertura 2021.

