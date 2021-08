Las señales que dio Ramón Morales para llegar a Chivas y sustituir a Vucetich

Ramon Morales alza la mano para dirigir a las Chivas si es que el equipo decide despedir a Víctor Manuel Vucetich. (Foto: Twitter/@Chivas)

Las Chivas de Guadalajara están en plena crisis, ya que solo han logrado sumar cinco puntos de los 15 posibles en el inicio del torneo Grita México Apertura 2021. El equipo rojiblanco marcha con una victoria, dos empates y dos derrotas, la última de manera vergonzosa ante el Club León; se ubican en la decimo segunda posición a nada de salir de puestos de repesca en el certamen.

Además, en la última derrota sufrida por goleada y en su casa, la frustración se ha hecho patente tanto en la afición rojiblanca, que no encuentra la garra y el corazón en sus representantes en el campo de juego; como en los jugadores, que se enfrentan a la afición en las gradas. Tal es el caso de Cristian El Chicote Calderón, que al final del partido sostuvo un encontronazo con un grupo de aficionados que le reclamaban a los jugadores de manera insultante su falta de intensidad en los partidos.

El Chicote Calderón mostró una mala conducta la noche de ayer ante aficionados que le reclamaban con insultos la falta de energía del equipo en el campo de juego. (Foto: Twitter/@ManuelZ301102)

Con todo este cúmulo de emociones, en redes sociales varios aficionados al rebaño piden la dimisión del Rey Midas, Víctor Manuel Vucetich, ante la falta de resultados de uno de los equipos con mayor tradición y afición en México. El Ramoncito publicó en su cuenta oficial un categórico “Que impotencia” además de un “triste noche” después del papelón de las Chivas y sus jugadores ante la derrota contra el rival regional en su propia casa.

Ante ello, no son pocas las voces que se manifiestan para que el banquillo lo dirija alguien que haya sido parte de la institución, de casa y que haya demostrado que ama los colores. Por lo que muchos piden a Ramoncito Morales como próximo director técnico del chiverio.

El eterno capitán de las Chivas ya tiene experiencia en el máximo circuito del fútbol mexicano. (Foto: Instagram/@ramonmorales11)

El exfutbolista respondió ante las peticiones de los seguidores en su cuenta de Twitter, ante el comentario de un aficionado de las Chivas hacia el deportista: “Pero a ti no te pueden dar la oportunidad Capi, según el SABIO de PELAEZ sería de alto riesgo, prefiere ir a lo SEGURO con Vuce, estamos todos locos. Abrazo Ramón!!!” a lo que Morales contestó: “Estamos actualizados y con mucho amor y compromiso. Ya llegará”.

Dejando abierta la puerta a la posibilidad de dirigir al rebaño sagrado, mencionando que se encuentra actualizado en cuánto a tácticas de juego se refiere y con mucha entrega hacia el equipo de sus amores.

Recordemos que Ramón Morales ya ha sido parte del equipo técnico de la escuadra rojiblanca, dirigió un partido de Liga MX ante la dimisión de Carlos Bustos del banquillo en 2014, y fue auxiliar de José Manuel El Chepo De la Torre en su paso por el rebaño en 2015. Dirigiendo un partido en Copa MX como titular al Jorge Vergara despedir a De la Torre del club por resultados negativos. Posteriormente llegaría la época dorada de Chivas con Matías Almeyda.

El exfutbolista y ahora técnico es un apasionado aficionado a las Chivas y manifiesta su sentir en cada partido que juega el rebaño. (Foto: Cuartoscuro)

Además, el exfutbolista tuvo un paso importante como el entrenador de las divisiones inferiores del equipo de Guadalajara, precisamente en sub 20 en dos ciclos y de la sub 17 en un ciclo más. Ramón dejó números positivos en divisiones menores, ya que consiguió un tricampeonato al hilo, dos con la sub 17 en el Apertura 2013 y Clausura 2014, y uno más con la sub 20 en el Apertura 2014 de forma consecutiva.

El Eterno Capitán también ya tuvo una experiencia con un primer equipo del futbol nacional, esto fue con el Club Coras del Ascenso MX (la segunda división en México) en 2016 por un semestre.

Ramón Morales tiene el gran sueño de dirigir al equipo de sus amores. Es tricampeón de fuerzas menores del chiverio. (Foto: Twitter/@RamonMorales11)

Por lo cuál el nacido en La Piedad Michoacán ya se siente preparado para manejar al equipo de primera división como director en jefe de la orquesta rojiblanca. Queda ver si Amaury Vergara, dueño del rebaño ante el sensible fallecimiento de su papá, le dará una oportunidad al que en su tiempo, marcó época en cuánto al amor por un equipo se refiere.

