Dallas Cowboys: Mike McCarthy decidió no incluir a Dak Prescott por el resto de la pretemporada

Prescott no podría tener actividad hasta el primer partido de la nueva temporada de la NFL (Foto:Tim Heitman/ USA TODAY Sports)

Desde el sitio oficial de los Dallas Cowboys se ha dado a conocer que, en palabras del coach Mike McCarthy, el mariscal de campo titular del equipo no estaría listo para disputar ningún partido de la pretemporada. Recientemente se había especulado que Dak Prescott podría ver acción en el partido de preparación frente a los Houston Texans, sin embargo, la decisión habría cambiado luego de la sesión de entrenamiento de media semana. “Es justo decir que hay una buena posibilidad de que probablemente no juegue”, dijo el entrenador.

La situación se torna complicada debido a lo cercana que se encuentra la fecha de arranque de la temporada regular de la NFL. Los vaqueros verán acción durante los primeros días del mes de septiembre, durante el partido inaugural de la primera semana contra los bucaneros de Tampa Bay comandados por Tom Brady.

El estado físico de Prescott, luego de su lesión en el hombro, estaría lejos de preocupar a los fanáticos pues el mismo quaterback ya ha declarado que terminó su recuperación. Sin embargo el número cuatro se perfila para llegar al primer partido de la temporada con pocas sensaciones de juego y sin ritmo de competencia dentro de los emparrillados.

Mike McCarthy busca cuidar la salud de Prescott en esta pretemporada (Foto: Tommy Gilligan/USA TODAY Sports)

Para el último partido de pretemporada del día 29 de agosto, Dallas enfrentará a los jaguares de Jacksonville y McCarthy dejó claro que en su plan de trabajo no se encontraba la posibilidad de mandar al campo a Dak. La decisión se tomó pensando en observar los últimos detalles para la elección del roster final antes del comienzo de la liga.

La última resonancia de Dak Prescott dio resultados positivos para toda la organización de la estrella solitaria. La prueba mostró que la lesión en el hombro del nacido en Luisiana no era de gravedad. A pesar de ello, el equipo decidió no cargar mucho a sus trabajos de lanzamientos para no arriesgar la integridad del quaterback y evitar una molestia más importante.

El mariscal de campo ha participado en los trabajos de preparación con sus compañeros en las instalaciones de los Cowboys. Sin embargo, su accionar sigue limitándose por periodos. “Simplemente vamos a continuar con el regimiento de lanzamiento y aumentar el volumen. Su trabajo seguiría clasificándolo como limitado”, expresó McCarthy.

Hasta ahora, todo parece indicar que Prescott podrá enfrentar a Tom Brady en la semana uno, pero, la cuestión apremiante se encuentra en la poca o nula participación como parte del esquema de alineación y jugadas del equipo durante la pretemporada. Además, es necesario recordar que llega después de haberse ausentado por más de nueve meses luego de su fractura en el tobillo que lo alejó de los campos durante gran parte de la temporada pasada.

Dak Prescott ha trabajado con sesiones limitadas junto a sus compañeros en el campamento de Dallas (Foto: Instagram@_4dak)

334 días pasarán desde que el mariscal de campo disputó un partido oficial, hasta el encuentro contra los campeones defensores Tampa Bay de este nueve de septiembre. La última vez que Dak vistió el uniforme blanco y azul fue enfrentándose a los gigantes de Nueva York, en donde salió ovacionado mientras lloraba en su camilla rumbo a los vestidores después de su terrible lesión.

Luego de superar y recuperarse de dos cirugías en el tobillo, Prescott se ha manifestado listo. Las expectativas de los aficionados por observar de nuevo a su líder son demasiadas. Sólo queda esperar para descubrir si podrá retomar el gran nivel que logró en su primera temporada de novato dentro de la NFL durante el año 2016.

Dakota buscará disputar algunas jugadas y encontrar los enlaces necesarios con sus receptores en los pocos días restantes de entrenamientos. Todo sin arriesgarse en la búsqueda por llegar al 100% para el partido de inauguración de la nueva temporada de la NFL.

