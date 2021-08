“Esperaba más de Checo Pérez”: la fuerte crítica de Helmut Marko de Red Bull

“Esperaba más de Checo Pérez”: Helmut Marko y su crítica previo al anuncio de los pilotos de Red Bull (Foto: REUTERS/Florion Goga)

Transcurrió la primera mitad de la temporada 2021 de Fórmula 1 y la hora de definir el futuro de Sergio Pérez está cada vez más cerca, ya que el mexicano firmó con Red Bull solamente por una temporada y su renovación todavía está en el aire.

A pesar de haber tenido un rendimiento superior al que consiguieron sus dos predecesores, Pierre Gasly y Alexander Albon, las sensaciones con el mexicano no son del todo positivas al interior de Red Bull, por lo menos así lo expresó el asesor de la escudería austriaca, Helmut Marko.

El histórico campeón de las 24 Horas de Le Mans en 1971 fue directo y mencionó que existe una diferencia entre Max Verstappen y Sergio Pérez al momento de exprimir el RB16B de este año, algo que no tiene feliz al mexicano y que incluso tiene sorprendidos a algunos dentro del equipo.

Helmut Marko es un ex piloto y asesor estratégico de Red Bull Racing (Foto: REUTERS/Loren Elliott)

“En estos momentos hay una brecha entre Verstappen y Pérez, y él (Checo) no está feliz con eso. Nosotros también esperábamos que estuviera más cerca después de tantas carreras. Lo cierto es que ha intentado encontrar su propia configuración en lugar de utilizar la de Max, tal vez eso sea lo mejor que puede hacer un piloto”, afirmó Marko de acuerdo con The Judge 13.

La declaración gira entorno a sus resultados, ya que en carrera únicamente ha estado a la par del neerlandés en Azerbaiyán y Francia, mientras que en clasificación no ha podido alcanzar los tiempos de Verstappen, salvo en el GP de Imola, donde arrancó segundo.

Afortunadamente para la afición mexicana, Helmut Marko dio los detalles del porqué se están dando estas diferencias y puso como ejemplo a los últimos dos pilotos que acompañaron a Max en la alineación de Red Bull, ya que el monoplaza está completamente adaptado al estilo de conducción del actual sublíder del campeonato.

Max Verstappen y Sergio Pérez son la dupla elegida por Red Bull para conquistar los campeonatos de pilotos y constructores en el 2021 (Foto: REUTERS/Christian Bruna)

“No puedes estar demasiado cerca de la configuración (del auto) de Max. A él no le importa que su coche sobrevire en curvas rápidas, pero todos nuestros segundos pilotos han tenido problemas con eso. Pérez ha experimentado lo mismo. Probó su configuración y no funcionó, por lo que es un verdadero dolor de cabeza”, afirmó el asesor estratégico de Red Bull.

Esta es una de las razones por la que el tapatío de 31 años no ha concluido su adaptación con el monoplaza azulado, uno que tiene como objetivo exprimir el máximo rendimiento del piloto principal de la escudería, Max Verstappen.

A pesar de afirmar que desde el interior de Red Bull esperaban mayor cercanía entre MadMax y Checo, la realidad es que los resultados del mexicano también han dejado satisfechos a un gran sector del equipo, quienes han valorado su experiencia previa y la gran cantidad de puntos que ha sumado desde su llegada.

Sergio Pérez ganó el GP de Azerbaijan en la temporada 2021 de Fórmula 1 (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)

Respecto a su posible renovación, la fecha marcada para anunciar a los pilotos que estarán al frente de Red Bull y AlphaTauri en 2022 es el 5 de septiembre como máximo, ya que dentro de la misma entrevista, Helmut Marko afirmó que esperan hacer el anuncio luego del siguiente GP de Bélgica. En su defecto, el límite será la segunda carrera tras las vacaciones de verano, el GP de los Países Bajos.

“La primera intención es seguir con los cuatro pilotos que tenemos. El anuncio probablemente será en Spa o en Zandvoort. Lo que ya es seguro es que daremos a conocer a nuestros cuatro pilotos, tanto para AlphaTauri como para Red Bull. Hay algunas opciones que estamos considerando”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: