El drama del ex fubolista de la selección chilena que podría ser condenado a cadena perpetua

Luis Núñez, trasladado por la policía chilena tras su detención

Un destacado ex futbolista chileno está pasando horas criticas en la cárcel luego de estar involucrado en una espiral de narcotráfico, homicidio y delincuencia. Debido a su prontuario policial podría pasar el resto de su vida tras las rejas.

El protagonista de esta historia se llama Luis Núñez, más conocido como Lucho Pato, un futbolista formado en uno de los clubes más grandes de Chile, la Universidad Católica (UC).

Su historia se inició en la población La Legua, en Santiago, la que es considerada hasta hoy como uno de los sectores en donde el narco siempre ha predominado, sin importar las medidas de los gobiernos de turno. En ese lugar, a principios de la década de los 90, lo recuerdan como un joven normal, fanático de la UC y del club de barrio, Juventud Norambuena.

Precisamente en esos años se inició su formación en la UC, hasta que en 1996 lo expulsaron del club por tener problemas con un utilero. Desde ahí se inició una serie de pases a clubes de la tercera división como Municipal Las Condes, Magallanes y hasta jugó en el extranjero con los Jacksonville Cyclones de Estados Unidos.

Lucho Pato incluso alcanzó a integrar la Selección Chilena de Fútbol: en el 2007 jugó un partido enfrentando a Costa Rica.

Sin embargo, Luis siempre estuvo rodeado de problemas. En 2003 fue acusado de guardar droga a un grupo conocido como “Los Ciprianos” en un departamento propio. En 2012 Núñez fue procesado y luego absuelto por la justicia por un vínculo que habría tenido con una banda de delincuentes dedicada al robo de cajeros automáticos. El futbolista habría sido contactado por el líder de esta agrupación para reducir especies de lujo.

En 2014 Luis Núñez de nuevo tuvo que comparecer ante la justicia por ser acusado de financiar un negocio de narcotráfico dedicado a implantar droga desde Bolivia a Chile. El deportista habría financiado con $1.500.000 (USD 1.907) el negocio que concluyó con él tras las rejas.

Matar a Juan Pinto

Núñez, con la camiseta de la Universidad Católica de Chile

Lo peor vendría en octubre de 2018 cuando ocurrió una sangrienta balacera en la población de La Legua, en donde un sujeto identificado como Juan Pinto murió a balazos mientras que otro individuo terminó herido.

Según información de la Policía de Investigaciones (PDI), la balacera se debió a un “conflicto entre dos grupos dentro de la misma población, se establece una riña entre ambas bandas y se provocan estos disparos en los cuales el detenido es autor material” de los disparos.

A pesar que uno de los protagonistas de este crimen fue detenido al poco tiempo, Luis Núñez fue apuntado por la policía por participar de este crimen. El deportista se dio rápidamente a la fuga. “Tenemos identificada a esta persona, ex futbolista profesional, que también es autor de este delito”, aseguró Salas en 2018.

De un día para otro, el paradero de Núñez se convirtió en una completa incógnita. A pesar de los diversos procedimientos que se realizaron en diferentes partes de Chile para indagar sus pasos, no se puedo dar con él.

El escape constante de Luis Núñez llegaría a su fin en febrero del 2020 cuando el ex crack fue detenido por la policia boliviana en Cochabamba.

La policía boliviana había trabajado en coordinación con la PDI chilena, que seguía los pasos de la esposa del ex futbolista, Jocelin Azolas. Ella tenía planes de viajar a Bolivia junto con su hija para radicarse allí de manera definitiva. A Núñez se le encontró una cédula de identidad y una licencia de conducir falsificados.

Detenido en Chile y tras las rejas

Por estos días Núñez se prepara para enfrentar el juicio por el homicidio del 2018 en donde podría ser condenado a prisión perpetua. Desde la cárcel, el ex futbolista manifestó que “si me llega la condena, me voy a volver loco. Yo soy inocente”.

“Yo sí estaba en el lugar pero el problema no es mío. No es si se confundieron. Es que es mentira. Yo no disparé, no tenía siquiera una pistola”, manifestó Lucho Pato. Asegura que él no disparó. Si lo hubiese hecho, créeme que me pongo los pantalones y asumo mi responsabilidad. No voy a dejar que me condenen”.

