Caso Renato Ibarra: el álgido debate en las redes ante el posible regreso del mediocampista al América

Renato Ibarra logró ganar 3 títulos con el conjunto azulcrema durante su estancia en el club (Foto: Henry Romero/Reuters)

Renato Ibarra ha sido centro de opiniones gracias a su reciente incorporación al América. Esto, en un contexto de normalidad no representaría ser un punto de controversia, sin embargo, su acusación por violencia doméstica en 2020 no es algo fácil de olvidar. Ha pasado más de un año, y el final de esta discusión no parece acercarse.

Después de la lesión del argentino, Leo Suárez, América requería de un elemento que cubriera esa posición desequilibrante por las bandas: Ibarra fue el candidato elegido. El Club azulcrema, evidentemente, se basa únicamente en las resoluciones legales del caso, pero la afición y la opinión pública no son laxos en temas tan delicados como la violencia.

En redes sociales se han manifestado diversos puntos de vista, desde figuras públicas como David Faitelson, quien criticó seriamente la decisión, hasta Paco Villa, que le recriminó esta postura “conveniente”. También, otros personajes inmersos en el periodismo deportivo externaron sus pensamientos respecto al regreso de Ibarra al nido.

“Tampoco estoy de Acuerdo con el Regreso de #RenatoIbarra A ningún Club en México. Cometió un delito... En contra de una mujer. No podemos permitir eso ni a el ni a ninguno... Ni del pasado... Como hablan de otros. Es muy grave lo que pasa en México. A mi me paso…(sic)” se lee en un tweet de @ruthcar23, periodista de la fuente deportiva.

El extremo de 30 años no logró ser un referente en el Atlas, equipo al que América lo cedió en préstamo (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Gracias a la facilidad de publicación, la afición también tiene voz en esta polémica situación del futbol mexicano. Para algunos, el separar la violencia ejercida y el deporte es algo viable, para otros es impensable y hasta irrespetuoso. Las opiniones y pensamientos se dividen una vez más respecto al futbolista de 30 años:

“Pena me da como #americanista qué de verdad vayan a quedarse con #RenatoIbarra, como institución tanto en @ClubAmerica como en cualquier otra, no debe haber cabida a gente violenta. Si, le dieron el perdón por $$$ y solo por eso no entro a proceso, pero eso no cambia el hecho”, del usuario @ima_santoscoy

“Cómo el Americanista que soy, NO estoy de Acuerdo con el regreso de #RenatoIbarra Cometió un delito... En contra de una mujer…No podemos permitir eso ni a él ni a ninguno... Ni aunque la esposa lo haya perdonado… Es muy grave lo que pasa en México Vs las mujeres…”, se lee en otro tuit.

En sus 119 partidos de liga con América, Ibarra anotó 12 goles y dio 34 asistencias (Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Las contraposiciones no se hicieron esperar, y también parte de la afición defendió al extremo ecuatoriano de las duras críticas.

“Tal parece que la gente que comenta deportes está apunto de ser “canonizada” son tan perfectos… que no estiman darle una segunda oportunidad a un ser humano que cometió un error… estoy contigo #RenatoIbarra y ansío verte correr por la pradera derecha en las águilas”, comentó el actor y empresario Rafa Mercadante.

“Todos merecemos una segunda oportunidad, #RenatoIbarra ni siquiera fue juzgado por la ley, está en tratamiento Psicológico y tiene una buena relación familiar. No se trata de destruir, hay que construir y reconstruir… Esta es una buena oportunidad para ambos @ClubAmerica”, se lee en un tuit de respuesta a David Faitelson hecho por el usuario @TBPhotographer.

Sin duda, este regreso al América ha sido uno de los más mediáticos y controversiales. Seguramente, el sudamericano estará en el ojo de todo el mundo, hasta en el de la gente que no es seguidora del América o del futbol. Deportivamente, esto representa una oportunidad para Renato de levantar su nivel y apoyar al proyecto de Santiago Solari, el cual se ha visto mermado por las bajas en el plantel.

