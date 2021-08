“Hay que aguantar la crítica”: Andrés Lillini afrontó los señalamientos por el mal desempeño de Pumas

Andrés Lillini (Foto: Cuartoscuro)

Tras el duelo en el que los felinos enfrentaron a Querétaro como parte de la Jornada 4 del Apertura 2021, las críticas hacia el equipo auriazul no se hicieron esperar, luego de las duras estadísticas y escasos goles que los mantienen alejados de hacer un buen papel en el torneo.

Por su parte, el técnico Andrés Lillini respondió a las críticas de manera contundente y aseguró que no se ve afectado por los comentarios negativos:

“No veo problemas de futbol. Los oportunistas y el amarillismo existe siempre. Aparecen ahora y qué lindo ser entrenador. Hay que aguantar la crítica y uno la traslada, cuando se entera, al lugar que corresponde. No me afecta en lo más mínimo porque los recursos son genuinos y trato de hacer mi mejor trabajo cada día. Igual los jugadores saben a qué están expuestos”, afirmó en conferencia de prensa.

Sin embargo, dejó claro que la presión no está permitiendo que obtengan buenos resultados : “Nos está pegando porque el resultado determina muchas cosas y al no encontrarlo empieza a golpear en el equipo desde mi persona y hacia ellos. Sumar mucho carácter para soportar las embestidas de no tener resultados. Nos urge ganar y tenemos esa presión”, resaltó el estratega.

