“Es muy buen hijo”: cómo ayudó Johan Vásquez a su familia al convertirse en futbolista profesional

Johan Vásquez se despidió de Pumas (Foto: Instagram-@johan_pipe)

Johan Vásquez fue una de las figuras más destacadas en el Tri de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por ello, está por comenzar una nueva aventura en Europa, en el equipo italiano Genoa. Sin embargo, la historia de Johan y su familia no ha sido sencilla y el jugador conserva sus valores dentro y fuera de la cancha.

En entrevista con ESPN, el padre del zaguero declaró que cuando comenzó a percibir más ingresos como futbolista, Johan no dudó ni un solo momento en ayudar a su familia e impulsar el negocio de su padre (una marisquería).

“Hace como tres años él me compró un terreno en el que tengo mi negocio que antes rentaba y ahora de una cosa chica estamos haciendo un restaurante; soy marisquero. Johan mejoró cosas de la casa; le renovó la cocina a su mamá. Siempre ha sido muy hacendoso con nosotros, ¿para qué digo que no?”, relató Rigoberto Vásquez, padre del jugador.

Asimismo, dejó claro que nunca se imaginó que su hijo triunfara tan pronto y su único objetivo era que los sueños de Johan se hicieran realidad: “Nos ha ayudado bastante y yo no perseguía eso, sino que sus sueños se hicieran realidad. Nunca escatimé en tiempo para llevarlo a todos lados donde se hacían visorias. Y la verdad nunca pensé que tan pronto fuera a triunfar”.

Johan llegó a Italia para realizar las pruebas médicas (Foto: Molly Darlington/ REUTERS)

Rigoberto aseguró que el jugador siempre está al pendiente de su familia: “Me compró una camioneta y a su mamá un carro más nuevo y no le vamos a decir que no. Sigo trabajando, pero cuando algo se nos atora siempre está ahí, al pendiente. Como hijo se ha portado demasiado bien”, añadió.

Por otro lado, con el traspaso asegurado a Italia, Johan Vásquez se despidió de Pumas. A través de su cuenta de Instagram, el defensor central mexicano compartió un emotivo mensaje hacia el club y su afición con la promesa de llegar a lo más alto en el futbol europeo.

En primera instancia agradeció al equipo en el que logró consolidarse: “Gracias Pumas, me diste la oportunidad que espere toda mi vida, creíste y aún sigues creyendo en mí. Por circunstancias de la vida me fui de este club a los 15 años, pero el destino quería que estuviéramos juntos y a los 21 llegue a ponerme una vez más esta playera, más fuerte”, se lee en la publicación del jugador.

“Hoy, después de todo lo que me han dado, me toca despedirme, no sin antes transmitirles que estoy muy agradecido con todos los que son parte de Pumas. Sin ustedes no podría dar este paso. No voy a descansar hasta estar en la élite del futbol mundial”.

Johan Vásquez tuvo una participación destacada en Tokio 2020 (Foto: Molly Darlington/ REUTERS)

El ex felino ya se encuentra en Italia, con todo listo para incorporarse a su nuevo equipo, con el que primero tuvo que cumplir con las pruebas médicas antes de firmar contrato. Cabe recordar que llega en calidad de préstamo con compra obligatoria al cuadro de Genoa.

Johan firmó con Pumas en 2020 a préstamo, equipo que después hizo efectiva la opción de compra y en el que tuvo un proceso de fuerzas básicas cuando tenía 15 años, pero terminó por salir. Sin embargo, volvió con los auriazules seis años después, donde se convirtió un indiscutible en zaga felina y terminó por completar el proceso de selecciones nacionales juveniles este verano al lograr la medalla de bronce en Tokio 2020.

El zaguero está a la espera de su presentación oficial para que pueda ser convocado a los primeros juegos de la Serie A que inician este 21 de agosto.

SEGUIR LEYENDO: