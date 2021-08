Dani Alves buscará ampliar su palmarés en Tokio 2020

Dani Alves ha jugado con la selección de Brasil desde el año 2006 (Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

La Federación de Fútbol de Brasil dio a conocer la lista de 18 jugadores sub-23 que buscarán llevar el oro para su país por segundos Olímpicos seguidos. Uno de los tres refuerzos mayores seleccionados fue Dani Alves, ex jugador del Barcelona y que actualmente milita en el Sao Paulo de la Liga Brasileña. El lateral derecho es el futbolista con más títulos en la historia de este deporte. A sus 38 años ha levantado 41 copas y en Tokio 2020 intentará llevarse la medalla de oro para obtener el campeonato número 42 de su cuenta personal.

Durante su carrera se consolidó como uno de los mejores laterales de la historia gracias a su capacidad física, buena marca, juego de contacto, gran técnica para regatear, control depurado de balón, potencia de tiro y visión de campo en sus constantes incorporaciones al ataque. En su paso por el Barcelona fue participe de una de las mejores duplas que se han visto en los últimos tiempos con su compañero Lionel Messi. Su apoyo fue importante para que el astro argentino pudiera potenciar su juego gracias a los constantes apoyos que recibía en la banda por parte de Alves.

Su palmares se conforma de seis Ligas Españolas, tres Champions Leagues, cinco Copas del Rey, cinco Supercopas de España, cuatro Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, dos Copas de la UEFA, una Liga Italiana, una Copa de Italia, dos Ligas Francesas, dos Copas de Francia, una Supercopa de Francia, una Copa do Nordeste, un Campeonato Paulista, dos Copas América y dos Copas Confederaciones.

Alves ganó 6 ligas y cuatro copas en España con el FC Barcelona (Foto: Manu Fernandez/ daylife)

Aunque el defensa estaba contemplado para diputar la más reciente Copa América, al final se quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión. Sin embargo su perfil de liderazgo y espíritu ganador lo posicionaron como el candidato ideal para reforzar a la selección Olímpica. Su presencia aportará experiencia y solidez en la zona baja de la selección menor brasileña.

En entrevista para el portal de la FIFA, Alves comentó que siempre lo motivó representar a su país durante la justa Olímpica: “Siempre he soñado con participar en los Olímpicos. Los JJOO son mágicos; te emocionas al pensar en ellos. Soy un patriota; no sé cómo explicar cuánto amo vestir la camiseta de Brasil. Representar a mi país y a mi gente en una competición tan importante y tan mágica como los Juegos Olímpicos es realmente increíble”.

Esta generación tiene la presión de repetir lo conseguido por los jugadores brasileños que en Rio 2016 se colgaron el oro Olímpico, con Neymar como figura. Para Alves ganar esta presea es una responsabilidad enorme y se dijo comprometido por participar en un torneo de clase mundial. En Tokio 2020 buscará conseguir uno de los pocos títulos que le faltan, y que ese posible triunfo le sirva como impulso para representar a Brasil en Qatar 2022.

El lateral participa en la liga brasileña desde el 2019. (Foto: Andre Penner/REUTERS)

“La convocatoria Olímpica fue una sorpresa muy agradable, pero desde que me marché del PSG me prometí a mí mismo que lo daría absolutamente todo para estar en el Mundial. En la vida tienes que marcarte metas importantes y perseguirlas. Puede que las consigas, puede que no; pero si no voy al Mundial, puedo asegurar que no será por no haberlo intentado”, señaló el jugador de Sao Paulo.

La concentración de la Selección Brasileña pasará por las instalaciones de Palmeiras en Brasil, después volaran a Doha, para finalmente llegar a Japón entre el 15 y 16 de julio. La “Canarinha” competirá en la fase de grupos contra las selecciones de Alemania, Arabia Saudita y Costa de Marfil. Su primer partido será enfrentando a los europeos el 22 de julio en el estadio Internacional de Yokohama.

