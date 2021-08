“Olvídense de maldiciones, olvídense de mala suerte”: David Faitelson confirmó superioridad de Brasil ante México en los Juegos Olímpicos

REUTERS/Edgar Su

David Faitelson, comentarista deportivo de ESPN, aseguró que la Selección de Brasil fue superior a México en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Brasil fue mejor, México compitió. No es que hubiese mala suerte, no es que hubiese una maldición en los penaltis, no es que se equivocaron en la forma en la cual mandaron a los jugadores a tirar, no busquemos pretextos, Brasil en los 120 minutos fue superior a México”, aseguró el periodista.

Aseguró que no quería utilizar el término “infinitamente superior” porque el conjunto mexicano logró equilibrar en algún momento del juego e irónicamente tuvo oportunidades más peligrosas frente a la portería, pero afirmó que cuando Brasil tocó la pelota y se agrupó “no le prestó el balón a México”.

“Le dio toque y le dio unas clases de su condición futbolística, de ritmo, de exactitud, de llegadas, irónicamente México tuvo las ocasiones quizá más peligrosas de gol durante el partido; pero no hay que hacer drama de esto, lo que hay que hace es aplaudir la forma en la cual, a su manera, a su estilo, con sus virtudes, con sus carencias, México logró competir”, explicó.

Faitelson, quien ha sido calificado por otros comentaristas como un “provocador fuera de serie”, dijo que era evidente que México no estaba todavía a la altura de Brasil, pero que al menos ya podía competirle y que algún día tal vez también podía llegar a ganarle.

Asimismo, se mostró de acuerdo con Jaime Lozano, director de la Selección Mexicana, quien dijo que lo mejor para el futbol mexicano era lograr que más futbolistas se fueran a las mejores ligas del mundo, pues esa es la única forma de crecer. Sin embargo, Faitelson recalcó que los propios clubes mexicanos podían ser un obstáculo para el crecimiento de jóvenes promesas.

“¿Cómo obligarlos a venderlos? ¡No puedes! Y seguramente los clubes mexicanos no van a pedir cualquier cosa por sus futbolistas porque yo entiendo muy bien que los dueños digan ‘ah, caray, es parte de mi patrimonio, es parte de mi inversión, es un activo mío, yo quiero obtener dinero por esos jugadores”, señaló Faitelson.

“En Europa no se si van a pagar lo que esos clubes pretenden por estos futbolistas que tienen que llegar a demostrar obviamente que tienen la calidad, que no dudo que la tengan, pero el jugador mexicano no suele tener la fama que tienen el argentino o el brasileño”, agregó.

Tras la derrota de México ante Brasil, Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, consideró que más jugadores mexicanos deben emigrar al Viejo Continente para mejorar el nivel futbolístico de la selección y así poder pelear contra selecciones más poderosas como la ‘canarinha’.

Lozano reconoció en conferencia de prensa que, a pesar de haber ganado por la vía de los penales, la selección brasileña fue superior al conjunto azteca.

“Ojalá que después de los Juegos Olímpicos se vayan a buenos clubes, en la élite. Debemos tener más jugadores en Europa en las mejores ligas para competir contra rivales como Brasil que llevan tres Finales Olímpicas consecutivas”, declaró.

“Quería ganar como fuera, nos atacaban con cuatro o cinco jugadores. Confiaba en Memo Ochoa porque durante el partido dejó la portería a cero contra un rival como Brasil. No fuimos dominadores, pero tuvimos ocasiones”, agregó.

