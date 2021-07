Tokio 2020: Carlos Ortíz buscará la medalla en la cuarta ronda de Golf

El mexicano Carlos Ortiz ha demostrado tener la madera para poder ganar una medalla Olímpica (Foto: Murad Sezer/Reuters)

La ronda 3 del golf finalizó y Carlos Ortiz sigue perfilándose como un serio contendiente para medalla. En esta ocasión, el mexicano finalizó en la posición 3 con un 12 bajo par. Por otra parte, Abraham Ancer se recuperó de su ronda pasada y logró un 9 bajo par, que lo sembró en el onceavo lugar del ranking. La competencia cada vez es más cerrada, especialmente con sus símiles de Estados Unidos, Xander Schauffele, y Japón, Hideki Matsuyama, quienes encabezan la competencia, y pese a ello aún hay esperanza de que México pueda llevarse una presea más en Tokio 2020.

Si bien en un inicio, la competencia para Ortiz se tornó compleja, pues de ser co-líder al terminar la ronda 2, se desplazó al cuarto puesto después de bajar su promedio a 9 bajo par. No obstante, supo recuperarse y recuperar las posiciones más altas.

En cambio, Abraham Ancer, tuvo un inició contrario al de su compatriota, pues comenzó la ronda en la posición 20 con un promedio de 4 golpes bajo par. El progreso que tuvo fue notable, ya que para el hoyo 17 ya se encontraba con un 9 bajo par, que lo colocaba en la posición 10 del ranking olímpico. Misma que no pudo mantener por la actuación de otros golfistas, pero quedó solo una por debajo.

Abraham Ancer está lejos de la medalla pero puede alcanzar un lugar entres los 10 mejores de la competencia (Foto: Toby Melville/Reuters)

La competencia con el estadounidense fue férrea desde la ronda anterior, inclusive, Ortiz tuvo la oportunidad de irse como líder solitario en el hoyo 10, solo necesitaba tirar un birdie, sin embargo, no fue posible, pues no introdujo la bola en ese lanzamiento y tuvo que hacer uno más, que no le garantizaba el -1 que ayudaría en su promedio.

Esto mermó el desempeño del golfista jalisciense, de ser un líder compartido, se bajó al tercer lugar con 11 golpes bajo par, dándole así el primer puesto al norteamericano y el segundo al japonés. Eventualmente, en el hoyo 15, pudo recomponer el paso y recuperar el subliderato, (empatando con el japonés). Para el siguiente hoyo logró un tiro excepcional que le dio ese segundo sitio en solitario; pero en su tiro final no logró birdie y bajó su promedio a 12 bajo par, dejándolo en tercer sitio.

En el caso de Abraham Ancer, su juego fue solido y efectivo en momentos claves de la ronda: para el hoyo 15 y 16, alcanzó el 9 bajo par a través de 2 birdies, esto lo hizo llegar al lugar 11 del ranking después de haber disputado los 18 hoyos.

La competencia de Ortiz será principalmente con el británico, aunque también podría desbancar al japonés o al estadounidense (Foto: Murad Sezer/Reuters)

La posibilidad de medalla es lejana para Ancer, pero esto no quiere decir que el desempeño de Abraham haya sido negativo, no cualquiera puede y tiene las facultades de pelear un top 10 entre los mejores golfistas del planeta. Su onceavo lugar le permitirán pelear en la cuarta ronda para sembrarse dentro de los 10 más selectos del golf mundial.

El ranking finalizó teniendo a Xander Schauffel (-14) como líder, Hideki Matsuyama (-13) en segunda posición en solitario y a Carlos Ortiz compartiendo el tercer puesto con el británico Paul Casey con un 12 bajo par.

La ilusión de conseguir una presea para la delegación mexicana recae en los hombros de Carlos Ortiz, quien no da tregua y desde la primera ronda se ha posicionado en los primeros sitios. Si bien los nervios podrán jugar un papel importante, la precisión que ha demostrado el atleta mexicano puede hacerlo merecedor de un oro, plata o bronce.

La cuarta y última ronda del golf varonil será el 31 de Julio a las 17:30, hora mexicana, pero hay que recordar que esta competencia es demandante en cuanto al tiempo, así que podrá extenderse hasta el primer día de agosto. En contraparte, la golfista mexicana, Gaby López, comenzará su participación el 3 de agosto.

