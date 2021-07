Luke Prokop, el joven de 19 años que se convirtió en el primer jugador de la NHL en declararse homosexual

Luke Prokop tiene 19 años

Luke Prokop se transformó este lunes en el primer jugador activo bajo contrato con un equipo de la NHL en declararse públicamente homosexual y su coraje para hacerlo fue elogiado en todo el mundo del hockey sobre hielo. El canadiense de 19 años fue seleccionado por Nashville Predators en la tercera ronda del Draft de la NHL del año pasado y firmó un vínculo inicial de tres años con su nuevo equipo en diciembre.

“Si bien el último año y medio ha sido una locura, también me ha dado la oportunidad de encontrar mi verdadero yo. Ya no tengo miedo de ocultar quién soy. Hoy me enorgullece decirles públicamente a todos que soy gay”, escribió en una publicación de Instagram.

“Ha sido todo un viaje llegar a este punto de mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. Desde muy joven he soñado con ser un jugador de la NHL y creo que vivir mi vida auténtica me permitirá llevar todo mi ser a la pista y mejorar mis posibilidades de cumplir mis sueños”, comentó Prokop, quien pasó las últimas cuatro temporadas con Calgary de la Western Hockey League en donde anotó dos goles y cuatro asistencias en 15 partidos en la campaña 2020/21.

En este sentido, aprovechó para agradecer a sus seres cercanos: “No podría hacer esto sin mi increíble familia, amigos y agentes, quienes han sabido esto sobre mí y me han conocido con amor y apoyo en cada paso del camino. Espero que al compartir quién soy puedo ayudar a otras personas a ver que los homosexuales son bienvenidos en la comunidad del hockey, mientras trabajamos para asegurarnos de que el hockey sea realmente para todos”.

El texto, que rápidamente superó los 80 mil “me gusta” en un perfil que no supera los 20 mil seguidores, cerró: “Puede que sea nuevo en la comunidad, pero estoy ansioso por aprender sobre las personas fuertes y resistentes que vinieron antes que yo y allanaron el camino para que pueda estar más cómodo hoy. Este es solo el comienzo de mi viaje y estoy emocionado de ver a dónde me lleva, tanto en el hockey como en la vida. ¡Gracias!”.

Prokop es el primer jugador activo de la NHL en declararse homosexual

Las reacciones fueron de apoyo inmediato por parte de algunos colegas y de las autoridades. El comiusionado de la NHL, Gary Bettman auguró que su declaración le de valentía a más jugadores y escribió: “Comparto su esperanza de que estos anuncios se vuelvan más comunes en la comunidad del hockey. Los jugadores, los entrenadores y el personal LGBTQ + solo pueden rendir al máximo si viven sus vidas como su verdadero yo. No tomamos a la ligera el significado y la importancia de este anuncio”.

Por su parte, el capitán de Nashville Predators, Roman Josi, también se manifestó en redes sociales al enterarse de la noticia: “Nuestro mensaje como equipo es que obviamente lo apoyamos mucho. Simplemente nos acercamos y le dijimos que lo ayudaremos lo que necesite y que estamos orgullosos de él. Es un gran paso para él y lo apoyamos plenamente”.

La declaración de Prokop ocurre semanas después de que ocurriese algo similar en la NFL. En junio Carl Nassib, de los Raiders de Las Vegas, también reveló su homosexualidad y se convirtió en el primer jugador de fútbol americano en hacerlo público aún estando en actividad. Lo hizo mediante un video en el que además anunció la donación de USD 100 mil para ayudar a menores de 25 años que tienen tendencias suicidas por su condición sexual: “Simplemente creo que la representación y la visibilidad son muy importantes. De hecho, espero que algún día, videos como este y todo el proceso de salir del armario no sean necesarios, pero hasta entonces haré mi mejor esfuerzo y mi parte para cultivar una cultura que acepte y sea compasiva”.

