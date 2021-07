La Miss Universo Andrea Meza recibió una playera del FC Juárez

(Foto: Twitter / @alevega1212)

El nombre de Andrea Meza ha brillado desde mayo de 2021, cuando se convirtió en la tercera mujer mexicana ganadora del certamen de belleza Miss Universo. A tres días de su regreso al país, luego de haberse coronado, llegó a Chihuahua, su estado natal. Ahí fue recibida por las autoridades locales, aunque Alejandra de la Vega, mujer famosa en la entidad por ser la propietaria de los Bravos de Juárez, le dio la bienvenida con un peculiar obsequio.

Por medio de sus redes sociales, la empresaria difundió una fotografía junto a quien catalogó como “la mujer más bella del mundo”. En la imagen se observa a Meza posando con una playera de color rosa correspondiente al FC Juárez. Junto a ella también se mostró De la Vega con un notable gesto de felicidad.

“¡Bienvenida a Ciudad Juárez, Andrea Meza! Me siento muy honrada de que, a donde vayas, lleves esta playera de FC Juárez, un club que, así como tú lo has hecho, se prepara para cosas grandes. Juárez es el number one. Más Bravos que nunca”, se lee en la publicación de cuenta identificada como @alevega1212.

Información en desarrollo*