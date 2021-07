Por qué el Matador Luis Hernández se negó a jugar con las Chivas

El matador no llegó a las Chivas porque el presidente le pidió que se cortara el cabello (Video: TikTok@matadorpr15)

Luis Arturo Hernández Carreón, mejor conocido como el Matador, es recordado por ser el máximo anotador mexicano en Copas del Mundo. Otro rasgo característico durante su carrera fue la longitud de su cabellera, misma que era reconocida por llegarle debajo de los hombros. Incluso, al ser tan crucial en su personalidad, fue uno de los obstáculos que le impidió llegar a ser jugador de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara.

Durante una ronda de preguntas a través de su cuenta de TikTok, Hernández fue cuestionado por el equipo en el cual no hubiera jugado aunque el pago hubiera sido excelente. Sin dudarlo, se refirió al acérrimo rival de las Águilas, equipo que le hizo una oferta en 1997, aunque no atribuyó la razón a causas económicas.

“Mi representante habló conmigo. Estábamos en Dublín, antes de la gira del Mundial y me dice ‘Luis, preguntaron las Chivas por ti. ¿Te gustaría ir a Chivas?’ y en aquel entonces le dije que sí. ‘Pero quieren una condición. Dice el presidente que vas a Chivas, pero que te cortes el pelo’. No, pues que ching**n su madre. En aquel entonces me pusieron esa condición y obviamente no acepté”, aseguró.

Matador Luis Hernández (Foto: Twitter@LosMasGrandesMX)

Su olfato goleador lo convirtió en un referente del futbol mexicano desde su debut con Cruz Azul, en 1990. Desde entonces, pasó por cuatro equipos más antes de salir del país. En 1997, experimentó un fugaz paso de seis meses por el Boca Juniors de Diego Armando Maradona. Sin embargo, sólo disputó cuatro partidos en los que pudo convertir únicamente dos goles.

Ante el panorama, y con la mira puesta en el Mundial de Francia 1998, el delantero recibió la oportunidad de volver a México. Al ser una liga conocida, su participación sería más determinante, incluso, para atraer la mirada de algún equipo de Europa. Fue en ese momento cuando recibió la propuesta de las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, el capricho de Rafael Jazo Ceballos lo alejó de Jalisco.

“Primero hay que respetar a la persona y por eso no fui a las birrias de Guadalajara”, aseguró en la red social. No obstante, las oportunidades no cesaron. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) aprovecharon su deseo de volver a su país natal para ficharlo. Con los norteños logró anotar 39 goles a lo largo de 65 encuentros, lo cual atrajo la atención de las Águilas del América.

Luis Hernández fue el primer mexicano en imponer la marca de cuatro goles en Mundiales diferentes (Foto: Twitter@LosMasGrandesMX)

Fue así que llegó a un club capitalino por segunda ocasión. Entre el 2000 y 2002, bajo la dirección técnica de Alfio Basile y compartiendo vestidor con jugadores como Adolfo Rios, Iván Zamorano y Pavel Pardo, anotó en 10 ocasiones. De igual forma, logró adjudicarse el título del Torneo de Verano 2002, aunque no disputó la final por estar concentrado con la Selección Mexicana de cara al Mundial de Corea-Japón.

A lo largo de 14 años como futbolista profesional vistió la camiseta de once equipos diferentes, de los cuales nueve fueron mexicanos. En su palmarés, además del campeonato con los de Coapa, logró la corona con el Necaxa, donde demostró su mejor nivel futbolístico.

Con la Selección Mexicana también tuvo un papel determinante. Fue el primer mundialista nacional en convertir cuatro goles en todas sus participaciones. Logró un par de anotaciones en Francia 98 y otros dos en Corea-Japón 2002. El récord tardó 16 años en ser igualado, cuando Javier Hernández anotó su más reciente gol en Copas del Mundo en Rusia 2018. Antes lo hizo en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

SEGUIR LEYENDO: