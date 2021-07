Álvaro Morata festejó en la Eurocopa al estilo de Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco, Álvaro Morata y Kiko Narváez tienen un festejo común (Fotos: Twitter @ricardompy/ @iF2is / @michaelh2)

En el primer partido de las semifinales de la Eurocopa, entre España e Italia, Álvaro Morata se consagró como héroe del tiempo regular cuando anotó el gol de la igualdad. Algunos aficionados recordaron al exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco durante su festejo, pues imitó la pose que popularizó el ícono de las Águilas del América. Sin embargo, el artillero de la Juventus de Turín representó el gesto popularizado por otro delantero español.

El partido había entrado en su recta final. La Furia Roja iba un gol abajo de sus oponentes, aunque un movimiento rápido de Morata los emparejó. Luego de haber recibido una pared de Daniel Olmo, el número siete engañó a Donarumma y clavó el balón en la red. Luego de dar una vuelta por detrás del arco, se deslizó sobre sus rodillas y extendió el brazo izquierdo en frente de sí mientras hizo un ángulo con la derecha.

La postal comenzó a tener revuelo en redes sociales por la similitud del acto con el protagonizado por Cuauhtémoc Blanco en su etapa de jugador profesional. A pesar del amplio repertorio de festejos, el imitado por Morata fue el más popular pero no de la autoría del americanista, pues imitó a Kiko Narváez, un jugador que militó en las filas del Atlético de Madrid en la década de los 90.

Kiko Narváez es el autor del festejo (Foto: Twitter @ricardompy)

German Villa, amigo cercano del actual gobernador de Morelos, y el propio Blanco reconocieron que se les ocurrió imitar al jugador español durante una concentración con el club de Coapa. Así lo recordaron en una entrevista para TUDN.

“Estábamos concentrados en un hotel. Íbamos a jugar y estábamos hablando. Me decía ‘Oye, compadre y ¿Cómo festejamos si metemos gol?’, yo le decía ‘¿Si metemos gol?’, no le metía gol ni al arcoíris, pero bueno. Estábamos viendo en la tele un juego del Atlético de Madrid y mete gol Kiko Narváez. Veo que anota gol, se desliza en el césped y le hace así (la icónica pose) pero bonito y le digo ‘Ya, ese’. En el siguiente juego metió gol y me estaba esperando para que festejara con él, pero yo siempre me quedaba en la mitad de la cancha. Él fue a correr y lo hizo así”.

Aunque el gesto de Morata fue una imitación a su compatriota español, Cuauhtémoc Blanco se encargó de volverlo popular entre los aficionados mexicanos al futbol. Con la entrada del nuevo milenio, el oriundo de la unidad habitacional Tlatilco se convirtió en un símbolo del Club América y, aunado a sus cualidades a la hora de jugar el balón, el festejo al estilo de Narváez fraguó su popularidad.

Henry recordó a Cuauhtémoc Blanco durante el Clásico Nacional (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

Seis años después de su retiro definitivo de las canchas, el Cuau sigue siendo recordado por el festejo. Incluso, algunos jugadores como el centro delantero Henry Martin, lo consideran parte de la historia e identidad del equipo. El dicho fue reafirmado en la edición más reciente del Clásico Nacional, donde recordó al legendario diez.

En la víspera del partido entre América y Chivas, disputado el 14 de marzo de 2021, Antonio “El Pollo” Briseño, arremetió con una declaración en contra del cuadro de Santiago Solari. Luego de aludir el mérito de su equipo por no incluir jugadores extranjeros en sus filas, aseguró que, más allá de los títulos obtenidos, las Águilas no tenían identidad. El día del encuentro, en cada uno de los goles que anotó, Martin festejó en homenaje a Blanco como respuesta a las palabras de Briseño.

Días después declaró que fue “para recordar un poquito las épocas pasadas. Con todo respeto y con toda humildad hacia Cuauhtémoc Blanco. Hago su celebración para adentrar un poquito más con la afición, con el equipo y para dar ese golpe de autoridad también”.

SEGUIR LEYENDO: