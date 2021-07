La vez que José Ramón tundió a Miguel Herrera y defendió a Martinoli

La polémica de 2015 entre Martinoli y Miguel Herrera causó que José Ramón interviniera para defender a su compañero de profesión (Foto: Instagram/@cmartinolimx/Cuartoscuro)

Es común que los encontronazos entre comentaristas deportivos suceda como parte de la profesión y la crítica que existe entre colegas; sin embargo, cuando los problemas brincan con algún protagonista del deporte, la situación cambia y los problemas pueden ser mayores.

La ocasión cuando Miguel Herrera, como técnico de la selección mexicana, encaró a Christian Martinoli en un aeropuerto internacional y hubo intercambio de golpes: la noticia impactó al ámbito deportivo pues de las críticas periodísticas saltaron al ámbito personal.

En aquel tiempo, uno de los grandes periodistas deportivos retomó el tema y defendió a Martinoli ante las acusaciones del Piojo. En el programa Los Capitanes de ESPN de 2015, José Ramón Fernández encaró las declaraciones del ex técnico americanista y le recordó que la crítica era parte de la profesión de técnico por lo que tenía que lidiar con ella.

José Ramón Fernández defendió a Christian Martinoli ante las críticas de Miguel Herrera (Foto: Youtube/ESPN Deportes)

Previo a aquel desenlace violento, el Piojo Herrera recibió diferentes críticas por parte del periodista de TV Azteca pues cuando el Tri disputaba la Copa América y quedó eliminado de la primera fase, Martinoli comentó: “México lo que necesita es un entrenador y no un porrista, un entrenador y no un marquetinero”, en alusión a las campañas publicitarias en las que colaboró Herrera como director de la selección nacional.

Dicho comentario molestó a Miguel y en una conferencia de prensa aprovechó el espacio para mostrar su inconformidad por la crítica que recibió por parte de Martinoli y confesó a la prensa:

“No me siento presionado de nada; no nos alcanzó, esa es la realidad. Ahora ¿de que me ataquen ustedes? hay un solo pend**** que me ataca y ya sabrán todos quién es, en algún momento me lo voy a cruzar y ahí discutiré con él”.

“No me siento presionado de nada; no nos alcanzó, esa es la realidad. Ahora ¿de que me ataquen ustedes? hay un solo pend**** que me ataca", señaló Herrera en 2015 (Foto: EFE/José Méndez)

El programa de ESPN retomó las declaraciones y Joserra le dijo de todo a Herrera pues argumentó a favor de quien fue su compañero durante su paso por la televisora de Ajusco. En compañía del resto de panelistas el experimentado periodista empezó su discurso contra Miguel Herrera.

“Piojo, el periodismo está para criticar y exigir cuentas. Si tu estás acostumbrado ir a jugar una cascarita al estadio Azteca con ‘los domesticados’, pues ve al estadio Azteca con todos ‘los domesticados’, juega tu cascarita, diviértete, búrlate de ellos, que se burlen de ti, pero hay otro tipo de periodismo que te critica y punto, nada más”.

Fernández no perdió ningún punto de las molestias de Herrera y le recordó que en cualquier equipo nacional, la prensa deportiva cuestionará cada uno de los resultados que el equipo consiga.

José Ramón cuestionó la actitud del Piojo Herrera ante las críticas periodísticas como entrenador de la selección (Foto: AFP)

“Eso pasa en cualquier parte del mundo, si estuvieras en Argentina, en Brasil, España, Italia o Inglaterra, las críticas te caerían a golpes, a golpes de ladrillo. Estás en México donde la crítica es benévola, decentísima como decía García Toraño, pero que tienes necesidad de crítica y autocrítica es indudable”.

También le sugirió que aprenda a controlar su temperamento que lo caracteriza, pues José Ramón señaló que con enojarse y afirmar que va a encarar a cualquier periodista tampoco le favorece.

Christian Martinoli, cronista deportivo de TV Azteca, criticó a Miguel Herrera, lo que le trajo problemas con el técnico (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

“Te conocemos bien y debes de saber manejar la autocrítica, no enojarte porque alguien dice algo, ni tampoco que tu hija se meta al Twitter y diga locura y media. Tienes que controlar eso Piojo, porque nadie te dice nada cuando estás filmando comerciales y que te ‘obligan’ (entre comillas) a filmar cualquier cantidad de comerciales, meterte cualquier cantidad de dinero, hablar de partidos políticos en plena veda política y, no pasa nada, porque es el Piojo”.

Por último le pidió que se aterrizara en la situación en la que se encuentra y que aceptara que su desempeño con la selección no fue de las mejores que pudo esperar la afición. “Tranquilo Piojo, baja los humos, bájate y pon los píes en la tierra como siempre ha sido tu estilo”.

SEGUIR LEYENDO: