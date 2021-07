Acusaciones, críticas y la respuesta de la FIA: la realidad de los encontronazos de Checo con Norris y Leclerc

Así fue como Checo Pérez se quedó sin pista al intentar rebasar a Norris

Michael Masi, director de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), explicó cuáles fueron los criterios para sancionar a Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

“En el caso de Sergio con Lando (Norris), ‘Checo’ estaba completamente pegado a Lando, estaba totalmente al lado de Lando. Así que existe la responsabilidad de dejar un coche de ancho respecto al límite de la pista. Luego fue igual en el movimiento con Checo y Charles a la salida de la curva 4, y posteriormente con ‘Checo’ y Charles nuevamente a la salida de la curva 6″, puntualizó.

“En las tres circunstancias el ancho de un auto debería haberse dejado al borde de la pista porque los dos autos estaban uno al lado del otro. Obviamente, la grava tiene impacto en este lugar. Así que sí, se podría decir que se revisa con lógica. Cada maniobra hay que mirarla según las características del circuito”, agregó.

El piloto mexicano también fue “reprobado” por dos medios italianos luego de que terminó en la sexta posición y recibió una sanción de 10 segundos.

(Twitter: @F1)

El prestigioso periódico italiano La Gazzetta dello Sport le puso una calificación de 5 al piloto mexicano por el incidente que protagonizó con Lando Norris, que a su vez le costó sumar un podio más con Red Bull.

“Adelantar a Norris por fuera en las primeras vueltas es un riesgo excesivo y le cuesta un podio seguro. Esto no es lo que se espera de un piloto experimentado si estás luchando por el título de Constructores”, escribió el diario europeo.

El mismo diario elogió la actuación del piloto británico porque había logrado sobreponerse a las maniobras de Checo Pérez: “Es como el mago de Harry Potter, que hace maravillas. Ayer consiguió luchar con los Mercedes, con la misma estrategia, dando otro podio a McLaren. Y sin el castigo en el duelo con Checo Pérez (fueron demasiados y excesivos) podría haber ido aún más lejos”.

OA Sport, otro diario deportivo italiano, criticó la actuación de Checo y dijo que a pesar de tener la “inmensa presión” de ser el colega de Max Verstappen, debía tener los “anticuerpos adecuados”.

EFE/Christian Bruna / POOL

“No es el fin de semana que esperaba el mexicano. Comienza la carrera defendiéndose de Lewis Hamilton, luego intenta atacar a Lando Norris y termina en la grava. Intenta reconstruir su Gran Premio, pero no logra salir de los duelos con Ferrari y Daniel Ricciardo, por lo que rivaliza ampliamente al alcance de su RB16B, por lo que envía a Charles Leclerc dos veces a tierra y recibe 10 segundos (5 + 5) de sanción. Ser el vecino de la caja de Max Verstappen no es fácil para nadie, pero Checo Pérez debería tener los anticuerpos adecuados”.

El propio Lando Norris calificó de “estúpida” la maniobra que protagonizó Sergio Pérez en la vuelta cuatro del Gran Premio de Austria.

“Trató de pasar por fuera, lo cual es un poco estúpido. Luego él mismo se desvió del camino. Ni siquiera lo empujé fuera de la pista, así que me frustra (el castigo)”, explicó.

La polémica por el toque entre Norris y Checo Pérez se produjo tras el reinicio por la neutralización inicial para retirar el Alpine de Esteban Ocon, que se despistó, cuando el mexicano intentó superar al inglés y ambos pelearon por la segunda posición.

REUTERS/Christian Bruna

El azteca fue por afuera y al llegar a una curva a la derecha se generó el toque entre ambos donde el coche de Pérez pisó la cama de leca y se perjudicó. Pudo seguir en carrera, pero cayó al décimo lugar. Por la maniobra el británico recibió una penalización de cinco segundos. La medida de los comisarios deportivos no le cayó bien a Lando quien por radio disparó “qué esperas de alguien que te quiere pasar por afuera”.

El mexicano también protagonizó junto al piloto monegasco Charles Leclerc dos incidentes que terminaron en penalizaciones para Pérez. En una grabación se puso escuchar incluso cuando Charles insultó a Checo: “Este tipo es un idiota. Sal del maldito camino”, se le escuchó decir.

“Fue un desastre mi carrera”, sentenció ‘Checo’, que alcanzó este fin de semana los 200 Grandes Premios en Fórmula Uno y que está ahora a 78 puntos de su compañero Max Verstappen, líder del Mundial, junto al que encabeza para Red Bull el Mundial de constructores, con 286 puntos, 44 más que Mercedes.

