“Tri Olímpico no tiene la responsabilidad de llegar a las últimas instancias”: Gerardo Martino

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana (Foto: Brett Davis/ REUTERS)

El estratega de la Selección Mexicana mayor, Gerardo Martino se encuentra en Nashville para unir esfuerzos con Jaime Lozano, en el enfrentamiento amistoso entre México y Panamá. En conferencia de prensa, el argentino aseguró que el Tri Olímpico no tiene la responsabilidad de llegar a las últimas instancias, como si lo tiene su plantilla, de ganar la Copa Oro.

“La sensación que tengo es que no hay que tomar un juego Olímpico como si fuera una Copa de Oro, una eliminatoria o un Final Four. A Tokio 2020 van equipos de todo el mundo. El grupo de México es duro, están en condiciones de competir bien, no tienen el peso y la responsabilidad de llegar hasta las últimas instancias como sí pasa en los torneos de nuestra área”, comentó Gerardo Martino, previo al juego contra Panamá.

Por otro lado, Tata dejó claro que la plantilla comandada por Jaime Lozano está preparada para tener un buen desempeño en la máxima justa Olímpica: “ Es evidentemente, los dos equipos están en condiciones de hacer un buen papel, tanto el que vaya a Tokio o acá, tanto en el grupo que va a Copa Oro o a Japón”, comentó.

Además, resaltó que el objetivo no ha cambiado y se ven con la obligación de ir por la Copa. “Independiente de los futbolistas que vayan a Copa Oro, no cambia la obligación. La responsabilidad de la Copa Oro es totalmente diferente a los Juegos Olímpicos, donde van potencias del mundo y varios equipos van con la intención de traer medalla”, agregó el entrenador.

Jaime Lozano será auxiliar de Martino y decidirá la alineación (Foto: Henry Romero/ REUTERS)

Sobre dirigir a la Selección Sub-23 ante Panamá en lugar de Jaime Lozano, Martino declaró que no será algo complicado puesto que ya había trabajado con los jugadores previamente en otros campeonatos:

“Hemos trabajado en conjunto los últimos 10 días y en segundo es que el 60% hasta hace una semana estuvieron conmigo, no son jugadores que desconozco a todos los conozco porque han participado en Liga de Naciones, amistosos y Copa Oro”.

El entrenador comentó que hasta ahora desconoce si habrá oportunidad de ir con 22 futbolistas a los Juegos Olímpicos: “hasta donde sé, los jugadores que van son 18 y cuatro suplentes, que estarán listos en caso de un lesionado”.

La Selección Mexicana se enfrentará este 30 de junio, ante su similar de Panamá en un partido amistoso que será la última prueba de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Originalmente, el amistoso estaba pensado para la selección mayor, pero posteriormente se decidió que fuera la Sub-23 la que enfrentara este compromiso, a pesar de lo cual Gerardo Martino estará en el banquillo.

Por los acuerdos comerciales, el Tata estará en la banca con el Tri olímpico este miércoles en Nashville, aunque será Jaime Lozano quien decida la alineación y los cambios, además de que fungirá como asistente. Por otra parte, para este duelo también estarían ya los refuerzos mayores.

La Selección Olímpica se enfrentará a Panamá previo a Tokio (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Luis Romo y Guillermo Ochoa ya entrenaron con el equipo Olímpico y también está contemplado Henry Martin, por lo que se confirmaría la participación de los tres en Tokio. Asimismo, Lozano ya buscaría la manera de incluirlos en su alineación para el duelo de este miércoles.

La Selección Olímpica podría salir con una alineación 4-4-2 con Jaime Lozano, pero de los principales cambios que tendría la alineación serían la incorporación de los refuerzos mayores. En este contexto, es muy probable ver a Guillermo Ochoa en el arco en lugar de Luis Malagón o Sebastián Jurado.

