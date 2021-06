El duro posteo de Nocioni contra Scottie Pippen por acusar a Phil Jackson de racista: “Hay que tratar de reinventarse sin volverse un resentido”

Nocioni cruzó a Pippen por sus duras declaraciones sobre Phil Jackson

Las durísimas declaraciones de Scottie Pippen sobre Phil Jackson, acusando de racista a su ex entrenador en los míticos Chicago Bulls, tuvieron su primer rebote y fue por medio de un argentino. Andrés Nocioni, también ex jugador de la franquicia de Windy City, criticó al ex alero por su testimonio y mostró su desilusión en un posteo en sus redes sociales.

“Viendo las declaraciones de Scottie Pippen en las que acusa de racista a Phil Jackson percibo como que está algo resentido y deseoso de captar la atención”, comenzó Chapu, que acompañó su reflexión con una foto en la que Pippen tiene en brazos al hijo del santafesino, que también integró la Generación Dorada que ganó la medalla de oro en Atenas 2004, de bronce en Pekin 2008 y fue subcampeón mundial en Estados Unidos 2002.

“Durante muchos años yo tuve en un altar a Pippen: era mi referente, un jugador excepcional. Hasta obligué a mi hijo a que se sacara una foto con él (risas). Pero noto en este último tiempo que anda queriendo polemizar sobre el pasado, algo que resulta totalmente innecesario. Lo que pasó años atrás tiene que quedar ahí. Uno, como ex jugador, debe darse cuenta de que el lugar de privilegio que ocupaba, se va perdiendo. La popularidad se apaga. Resulta inevitable. Y es triste ver como algunos no pueden asimilarlo y empiezan a revolver cosas que ya no tienen relevancia”, sentenció el ex alero.

“Hay que mirar para adelante, tratar de reinventarse sin volverse un resentido. Tal vez las críticas que le cayeron después de ‘The Last Dance’ lo afectaron. Tal vez quedó dolido desde ese momento y empezó a declarar buscando la polémica. O tal vez solo sea una movida de promoción de su libro. Pero hay frases que no se lleva el viento. Y que terminan empañando la imagen final. Yo adoré al 33 de los Bulls. Y no tanto a este señor ansioso por salir en los titulares”, concluyó.

El posteo de Andrés Nocioni donde criticó a Scottie Pippen

El histórico número 33 de Chicago se refirió a un hecho en una temporada donde no estuvo Michael Jordan. Y aseguró que esa faceta del entrenador, quien fue el mentor de uno de los mejores equipos de la historia y obtuvo seis campeonatos con los Bulls, se vio cuando eligió a Toni Kukoc para definir el tercer partido de la segunda ronda de los playoffs de 1994 ante New York Knicks. Tras el primer retiro de Su Majestad tras la muerte de su padre, Pippen quedó como la figura de un plantel que tenía chances de pelear por un nuevo campeonato de la NBA.

El mítico jugador aseguró que Jackson era racista y que tomó una decisión clave para que el héroe de la película de la seriefuera el croata. “No creo que sea un misterio. Hay que saber leer entre líneas”, dijo Pippen en diálogo con el programa GQ. “Fue mi primer año sin Michael Jordan y ¿por qué yo no iba a tomar ese tiro? Fue un golpe bajo para mí. Le dio a Kukoc la oportunidad de brillar”, explicó.

Insistió que aquella decisión de Jackson fue con “un motivo racial”. No obstante, el periodista repreguntó: “Al decir que es una decisión racista, estás llamando racista a Phil Jackson…”. A lo que Pippen respondió: “No tengo ningún problema con eso”. “¿Crees que Phil lo era?”, insistió el reportero sobre el ejemplo de Pippen y el propio ex jugador fue contundente: “Oh, sí”.

Como indicó Nocioni, Pippen está trabajando en un libro en el que dispararía con munición gruesa. Según indica el sitio Básquet Plus, la publicación se llamará Unguarded (sin defensa), Scottie detallará cómo lo avergonzó ser etiquetado como el compañero de Jordan y planteará cómo pudo y debería haber recibido más respeto de la gerencia de los Bulls y de la prensa.

