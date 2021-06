Explosivas declaraciones de Scottie Pippen: acusó de racista a Phil Jackson y utilizó una recordada jugada en los Chicago Bulls sin Jordan como ejemplo

Scottie Pippen tildó de racista a Phil Jackson por la decisión de no darle el último tiro en un partido

Scottie Pippen, histórico jugador de los Chicago Bulls y leyenda de la NBA, revolucionó el mundo del básquet con una fuerte declaración al acusar de racista a Phil Jackson, su ex entrenador en el equipo donde compartió cancha con Michael Jordan y fueron múltiples campeones de la liga de básquet más importante del mundo.

El histórico número 33 de Chicago aseguró que esa faceta del entrenador, quien fue el mentor de uno de los mejores equipos de la historia y obtuvo seis campeonatos con los Bulls, se vio cuando eligió a Toni Kukoc para definir el tercer partido de la segunda ronda de los playoffs de 1994 ante New York Knicks. Tras el primer retiro de Su Majestad tras la muerte de su padre, Pippen quedó como la figura de un plantel que tenía chances de pelear por un nuevo campeonato de la NBA.

Así fue que, ya sin Jordan en el equipo, los Bulls estaban 0-2 en la serie y habían llegado empatados en 102 a menos de dos segundos de tiempo en el reloj. El entrenador de Chicago pidió tiempo muerte y decidió que la última jugada del partido iba a quedar en manos de Kukoc. Esto generó la ira de Pippen, que al ver que no era el elegido por Phil, prefirió no ingresar a la cancha y se quedó en el banco.

El mítico jugador de la franquicia de Windy City aseguró que Jackson era racista y que tomó una decisión clave para que el héroe de la película de la serie sea el croata. “No creo que sea un misterio. Hay que saber leer entre líneas”, dijo Pippen en diálogo con el programa GQ. “Fue mi primer año sin Michael Jordan y ¿por qué yo no iba a tomar ese tiro? Fue un golpe bajo para mí. Le dio a Kukoc la oportunidad de brillar”, explicó.

En primer plano, Michael Jordan. Más atrás, Pippen y Kukoc, protagonistas de aquel partido contra los Knicks en los playoffs de la NBA en 1994 (Reuters)

En declaraciones al periodista Tyler R. Tynes, el ex basquetbolista aseguró que “lo que quiero decir es: si supieras que Scottie Pippen había sido de los Bulls desde la batallas del ’87 a través de los Pistons y todos los demás equipos que tuvimos para llegar a esos tres campeonatos, ¿no le darías a Scottie Pippen una oportunidad de obtener un tiro en el último segundo sin Michael Jordan? ¿Puedo tener una oportunidad como si estuviera haciendo todo el trabajo sucio?”

“Pero todo eso lo entiendo desde el punto de vista del baloncesto, pero cuando dices un acto racista…”, comentó el periodista. “Bueno, ¿por qué Tony, que era un novato, tendría el último y segundo golpe? Como ese era el equipo de Scottie Pippen, pero en ritmo de MVP (premio al jugador más valioso) de ese año. Sí, está bien, ¿por qué lo pondrías en una posición para no tener éxito? ¿Por qué no lo pondrías en una posición para tener éxito? Michael Jordan no está aquí, así que, ¿quién es el próximo en la fila para ti?”, retrucó la leyenda de la NBA.

Insistió que fue una decisión con “un motivo racial”. No obstante, el periodista repreguntó: “Al decir que es una decisión racista, estás llamando racista a Phil Jackson…”. A lo que Pippen respondió: “No tengo ningún problema con eso”. “¿Crees que Phil lo era?”, insistió Tynes sobre el ejemplo de Pippen y el propio ex jugador fue contundente: “Oh, sí”.

Tras perder ante los Knicks en siete partidos, la siguiente temporada no fue tan positiva para los Bulls de Pippen y Jackson. En marzo del 95 Jordan anunció su regreso, y a pesar que la campaña no terminó de la mejor manera -Chicago fue eliminado por Orlando en los playoffs-, los próximos tres años fueron inolvidables para los fanáticos de uno de los grandes equipos de todos los tiempos.

Pippen y una dura acusación contra Phil Jackson (Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports)

