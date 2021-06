Habló el fanático suizo que se hizo viral tras la heroica clasificación ante Francia en la Eurocopa: “Fue una locura”

Solo hay dos minutos de diferencia entre cada imagen

Suiza logró dar la gran sorpresa al eliminar de la Eurocopa en los penales (5-4 tras el 3-3 con el que acabó la prórroga) este lunes a Francia, vigente campeona mundial, y se citará en cuartos con España, que había derrotado antes 5-3 en la prórroga a Croacia. La remontada del elenco rojo fue seguida por millones de televidentes en todo el planeta que se contagiaron por la pasión de los jugadores dentro del campo de juego y de los aficionados. En particular de uno.

Cuando el duelo estaba 3-2, la transmisión oficial mostró la imagen de un espectador suizo mirando al cielo, aferrado a su camiseta y lamentándose por lo que parecía ser una eliminación del combinado de su país. Pero dos minutos más tarde de aquella escena, Mario Gavranovic estampó el 3-3 y desató la locura en el estadio y este hincha pasó de la desazón a la locura en apenas instantes. La TV volvió a enfocarlo y allí se lo vio completamente desencajado, en cuero y a los gritos en la grada.

Este martes, el periódico Blick encontró al fanático cuya imagen se viralizó en las redes sociales. “No sé qué me está pasando. Creo que todos los que me conocen me han escrito”, dijo Luca Loutenbach de 28 años apenas aterrizó en Zúrich, proveniente de Bucarest.

“No esperaba tener tantas reacciones. Soy un aficionado normal, lo que importa es que Suiza está en cuartos de final. Estoy encantado por todo el país y por todos los suizos”, comentó sorprendido por la repercusión de las imágenes. “Este juego tuvo todo lo que hace que el fútbol sea el deporte más hermoso para mí. Fue una locura, el juego de la vida de todos los aficionados suizos”, sentenció.

Los goles de Suiza - Francia

Es que Francia dominaba el marcador 3-1 a falta de diez minutos para el final, pero Suiza logró llevar el partido a la prórroga por los tantos de Haris Seferovic a los 81 minutos y de Gavranovic en tiempo adicionado. Luego, en los penales Yan Sommer le tapó el tiro definitivo a Kylian Mbappé y se convirtió en héroe nacional.

Semejante remontada se vivió con locura también en el campo de juego: “Una victoria así nos hace avanzar mentalmente y también nos da mucha confianza”, declaró el entrenador del equipo, Vladimir Petkovic, en conferencia de prensa. “Para jugadores normales, era casi imposible remontar, pero hoy fuimos un súper equipo”, destacó.

“Al final no podía ni hablar, estaba agotado y casi sin voz, pero el equipo jugó muy bien durante los 120 minutos, con esa voluntad de darlo todo, correr al 100%, que nos permite mantener nuestro estilo de juego”, añadió Petkovic, que destacó que en la prórroga su equipo tuvo más energía que Francia.

Ahora, todos quieren que Luca Loutenbach esté presente el viernes, cuando Suiza se mida ante España en los cuartos de final de la Eurocopa, pero el joven aficionado aún no tiene planeado el viaje: “La gente quiere pagarme el vuelo es bienvenida. Si encontramos un vuelo, estaremos encantados de animarlos en San Petersburgo. Sería maravilloso”, aseguró.

Suiza logró eliminar a Francia, último campeón del mundo, y con su victoria en los penales ahora se entusiasma en poder dar un nuevo batacazo ante España en búsqueda del boleto a las semifinales. En las otras llaves, Italia irá ante Bélgica, Dinamarca contra República Checa e Inglaterra, que hoy se sacó de encima a Alemania, chocarán contra el ganador de Suecia y Ucrania.

SEGUIR LEYENDO: