Cómo el mundial de Francia 1998 terminó con el matrimonio de Luis García

La carrera deportiva de Luis García fue una de las más exitosas para cualquier futbolista mexicano en la historia, pues además de brillar con Pumas y América, fue uno de los primeros elementos nacionales en probar suerte en el extranjero, donde también tuvo actuaciones destacadas con el Atlético de Madrid.

Además, como uno de los personajes más reconocidos en la televisión mexicana por su labor en TV Azteca junto a Christian Martinoli, su vida privada siempre ha tenido particular impacto en la audiencia mexicana, en especial por las relaciones amorosas por las que ha atravesado.

Una de las más populares ocurrió tras su regreso a México con el Club América, cuando el “Doctor” conoció a Lorenza Hegewisch, conductora de televisión que conoció a través de Jorge Campos y con quien contrajo nupcias tras casi dos años como novios entre 1995 y 1997.

La relación con Lorenza Hegewisch no fue de larga duración a pesar de que juntos tuvieron una hija, Lorenza García, quien recién comenzó su vida laboral en los medios de comunicación y con quien presume una extraordinaria relación en redes sociales.

A pesar de la familia que habían conformado a finales de los años 90, tanto Lorenza Hegewisch como Luis García decidieron dar un paso al costado en la relación y separarse, pero con el mundial de Francia 1998 como uno de los principales factores que detonaron la relación.

En entrevista con Ángel García Toraño para Conecta MX, el ex delantero del Atlético de Madrid reveló cómo se dio esta primera separación marital que atravesó en su vida, antes de conocer a Kate del Castillo, con quien años más tarde sostuvo otro matrimonio de poca duración.

“El mundial de Francia 98′ fue un punto de quiebre porque a mí no me va bien. (Manuel) Lapuente nos lleva dos o tres meses antes y no jugamos menos de 25 partidos (en ese periodo). Fueron tres meses de previa, el mundial entero y yo no juego nada, entonces la distancia nos acaba jodiendo”, mencionó Luis García sobre la manera en que se fue gestando su separación con Lorenza Hegewisch.

“Yo tengo una frustración brutal porque cuatro años antes yo había sido el ‘figurín’ del mundial. Creo que cuando uno rompe una relación personal o emocional no hay un factor puntual, hay una serie de factores, pero creo que ese tuvo que ver (con la separación)”, sentenció.

Tras viajar con la expedición mexicana a la Copa del Mundo de 1998, Luis García firmó con las Chivas de Guadalajara, donde se consumó el fin de su relación debido a los problemas originados con la movilidad entre ciudades:

“Nos fuimos a Guadalajara, ahí estuvimos como dos años, entonces ella iba y venía (a la Ciudad de México), pero esta mudanza tampoco nos ayudó y ahí decidimos terminar”.

De esta manera concluyó el primer matrimonio de Luis García, poco antes de conocer y establecer una relación todavía más popular en el mundo del espectáculo con la actriz mexicana, Kate del Castillo, de quien no quiso hablar al respecto durante la entrevista.

Tras casarse en el 2001 con Kate y durar apenas 11 meses, el “Doctor” empezó a gestar el apodo con el que lo bautizó Christian Martinoli y luego de tres relaciones fuera del matrimonio, en el 2009 se unió formalmente con Rocío Lara, quien es su esposa en la actualidad y con quien conformó una familia.

