Un gigante de Italia, el equipo con DT argentino y seguir en la Premier League: las opciones de Sergio Romero tras su salida del Manchester United

Sergio Romero busca dónde atajará después de seis temporadas en el United (REUTERS/Carl Recine)

Quedan pocos días para que se termine una etapa difícil en la carrera de Sergio Romero. El futbolista con más presencias en el arco de la selección argentina en toda su historia está a unas horas de quedar libre tras seis temporadas en el Manchester United. Desde que llegó a uno de los clubes más poderosos del mundo en 2015, un año después de su gran trabajo en el Mundial de Brasil, el ex Racing jugó sólo 61 encuentros y siempre estuvo relegado.

A partir del próximo 1 de julio, Chiquito podrá firmar con cualquier institución del mundo y al parecer, son tres los clubes que lo tienen en sus listas de posibles contrataciones. Según indicó el periódico británico The Sun, el futuro de Romero podría ser continuar en la Premier League o viajar a otros dos países de Europa. El principal candidato para hacerse con los servicios del portero que jugó dos Mundiales sería el Everton, el equipo que hasta hace días era dirigido por Carlos Ancelotti, el DT que ahora confirmó su regreso al Real Madrid.

El medio inglés The Athletic indicó en los últimos días que la directiva de Merseyside ya se puso en contacto con el jugador y su agente, pero que están a la espera de confirmar quién será su nuevo entrenador para avanzar en las negociaciones. En la última temporada, fue el Everton el que intentó sumar a préstamo al portero nacido en la provincia de Misiones, pero los Diablos Rojos desistieron de los dos millones de dólares que ofertó el conjunto que hace las veces de local en Goodison Park.

Por su parte, otro de los posibles destinos de Chiquito podría ser Juventus, uno de los grandes del Calcio italiano. Con la salida de Gianluigi Buffon -se fue a jugar al Parma en la Serie B-, la Vecchia Signora estaría en la búsqueda de un arquero para competir por el puesto con el pocalo Wojciech Szczesny, que viene de disputar la Eurocopa con su selección, ante el regreso de Massimiliano Allegri al banco de la Juve en lugar de Andrea Pirlo.

Romero no seguirá en Manchester United (Reuters/Sascha Steinbach)

Además de la chance de continuar en el fútbol inglés o de mudarse a Turín, la tercera opción que podría tener Romero sería la de volar a España y ponerse la camiseta de uno de los conjuntos que sorprendió en la última liga que ganó el Atlético Madrid. El Celta de Vigo, dirigido por Eduardo Coudet, vería con buenos ojos incorporar al argentino de 34 años. En su búsqueda de incorporar un arquero con experiencia internacional, el perfil de Chiquito encajaría a la perfección con el pedido del ex DT de la Academia y del Inter de Porto Alegre.

Más allá de que el campeón olímpico en Beijing 2008 con la selección argentina sería una de las prioridades para Coudet, el otro nombre que suena para sumarse al Celta sería el de Miguel Ángel Moyá, ex Real Sociedad que al igual que Romero llegaría como jugador libre.

Sin lugar en el Manchester United desde la salida de José Mourinho, que fue el DT que más minutos le brindó al ex arquero subcampeón del mundo, la pasada campaña fue la que marcó que su etapa en Old Trafford estuviera terminada. El noruego Ole Gunnar Solskjaer no lo utilizó en ningún partido de todas las competencias que disputó el United.

