“No tiene el nivel de Juegos Olímpicos” Luis García tundió a JJ Macías

Foto: Instagram @garciaposti / @jjmacias9

José Juan Macías se ha convertido en uno de los jugadores más prometedores en el futbol mexicano. Sin embargo, en el último año su funcionamiento como delantero ha dejado muchas dudas sobre el nivel que alcanzó temporadas atrás. A pesar de ello, se encuentra contemplado entre los jugadores indispensables para la selección Olímpica de Jaime Lozano y trascendió un posible préstamo al Getafe. A pesar de ello, no logra convencer a exjugadores que vivieron un paso por el balompié español, como Luis García.

La disciplina y habilidad en la trayectoria de JJ Macías ha sido reconocida desde sus primeros pasos en la Primera División con las Chivas del Club Deportivo Guadalajara. Ambas cualidades fueron reconocidas por García y añadió que se toma su carrera muy en serio. No obstante, dichas bondades no han dado resultados desde que regresó con el club tapatío.

En ese sentido, Macías se aventuró a decir que “me parece un lujo que vaya a los Juegos Olímpicos porque no tiene el día de hoy el nivel para ocupar una plaza en los Juegos Olímpicos. ¿Puede cambiar de un día a otro? Sí, pero la tendencia quiere decir que no ha funcionado bien”.

José Juan Macías tuvo una baja en su nivel de juego con su segundo ciclo en las Chivas (Foto: Instagram/michelgonzalez8)

El debut del jalisciense tuvo lugar en el torneo de Apertura 2017, un semestre después de haber conseguido la estrella número 12 de la mano de Matías Almeyda. Ese año futbolístico logró anotar 6 tantos en 28 apariciones. Al siguiente, su tendencia goleadora y habilidad con la esférica lo pusieron en la mira del Club León, equipo que lo integró a sus filas para el torneo de Clausura 2019.

Ahí, bajo la dirección técnica de Ignacio Ambriz se convirtió en uno de los referentes del club a pesar de su corta edad. Con los esmeraldas consiguió mostrar su mejor versión y en las dos temporadas que disputó anotó 19 goles en 40 partidos. A pesar de los números, el equipo no hizo válida la opción a compra y volvió al rebaño con la encomienda de ser uno de los pilares del proyecto deportivo de Ricardo Peláez.

Su tendencia goleadora continuó. Durante el Clausura 2020, torneo interrumpido a causa de la emergencia sanitaria por el contagio del virus SARS-CoV-2, jugó ocho partidos y anotó en cuatro ocasiones. Aunque en el regreso del futbol en medio de la pandemia volvió a aparecer con tantos anotados, su carisma y olfato goleador se apagaron con el arranque del Guard1anes 2020.

El delantero formará parte de la Selección Olímpica de Jaime Lozano (Foto: Henry Romero/REUTERS)

En dicho semestre fue requerido para 15 partidos, pero sólo concretó en cinco ocasiones. El siguiente, es decir, el Torneo Guard1anes 2021, fue titular en doce encuentros y consiguió superar su récord anterior con una diana, aunque también fue el autor de un gol en contra. A pesar de que los últimos meses han sido desfavorables para su carrera, Lozano consideró que cuenta con el nivel suficiente para la justa Olímpica.

El nombre de Macías se coló en la opinión pública en los últimos días, pues despertó el interés de Michel, director técnico que pasó por los Pumas de la Universidad Nacional y hoy busca llevarlo al Getafe de España. Al respecto, Luis García Postigo aseguró que se trata de un golpe de suerte pues no ha logrado la tarea básica de cualquier delantero, es decir, meter goles.

“Lo del Getafe es un premio, me parece, totalmente inmerecido. Hoy Macías no tiene el nivel para jugar en Europa. El Getafe no es un equipo de polendas, ni mucho menos, pero ni aún ahí me parece que Macías hoy podría estar a la altura”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: