Cruz Azul Hidalgo: la histórica plaza del futbol mexicano que podría desaparecer

El Cruz Azul Hidalgo puede desaparecer del futbol profesional (Foto: Twitter @mosquetero_azul)

A pesar de haber roto una larga sequía de 23 años sin conseguir ningún título de liga en la Primera División de México, la crisis en Cruz Azul no ha podido alejarse por completo. Aunque Cruz Azul Hidalgo, filial del equipo con sede en la ciudad donde nació la institución, tuvo un gran desempeño en la Liga Premier y fue subcampeón, al término de la campaña se rumoró que podría desaparecer. De hecho, con el paso de los días las versiones han tomado mayor fuerza.

Este viernes 18 de junio, algunos jugadores de Cruz Azul Hidalgo comenzaron a despedirse de la institución que disputó la Tercera División de futbol profesional. Sin embargo, aunque no existe un comunicado oficial que confirme la versión de la desaparición, en el tono de sus declaraciones se notó la nostalgia de quien no quiere abandonar una institución.

El delantero de 25 años Brian Martínez, fue uno de los primeros en emitir un mensaje a través de su cuenta de Twitter. El joven declaró que “solo tengo palabras de agradecimiento para esta gran institución, por creer en mí y en mi trabajo. ¡Gracias!”, a través de su perfil identificado como @shmtz7.

En el más reciente torneo, los hidalguenses fueron el primer lugar de la Liga Premer (Foto: Twitter @shmtz7)

Otro de los personajes que se despidió de la institución fue el portero titular. En la misma red social, Jair Peláez dio a conocer que “no tengo palabras para describir este amor que te tengo. Te defendí con mi vida cada instante que porté este escudo, me lo llevo tatuado en el corazón. Hoy Dios nos da un diferente camino y tiene un propósito en el cual confío. No sé qué será, pero es su voluntad. Gracias” en la cuenta de @jairpelaez.

Al difundirse las declaraciones, los aficionados comenzaron a cuestionar la continuidad del proyecto deportivo. De esa forma, diversos periodistas y reporteros como David Medrano, de Azteca Deportes y Carlos Córdova de W Deportes se sumaron a la conversación y coincidieron en que la institución podría desaparecer del circuito profesional.

Horas después de que los rumores inundaran las redes sociales, fuentes consultadas por el diario Récord confirmaron que el proyecto es inviable debido a la desfavorable situación financiera que padece toda la institución. De esa forma, ya habrían notificado a los jugadores de la plantilla sobre el final del proyecto. Además, el dinero estaría destinado al fortalecimiento de las Fuerzas Básicas en La Noria.

Juan Reynoso dirigió a Cruz Azul Hidalgo en 2013 (Foto: David Martínez Pelcastre/EFE)

Antes de que la polémica en torno a los fraudes bajo la administración de Billy Álvarez salieran a la luz, uno de los planes de la directiva era registrar al equipo de Hidalgo como una filial en la Liga de Expansión. Sin embargo, los planes no prosperaron y el proyecto se quedó una temporada más en la Liga Premier. En la más reciente campaña se ubicaron como el mejor equipo del torneo y llegaron a la final contra Irapuato.

En ese momento, las aspiraciones por ascender a la Liga de Expansión volvieron a estar presentes, pero cayeron con el marcador global de 3-1 y perdieron el derecho. A pesar de ello, David Medrano señaló, el 11 de junio, que ante las dificultades del Irapuato por afiliarse al circuito de plata, Cruz Azul Hidalgo fue uno de los candidatos a ocupar dicha plaza. Una semana después el panorama dio un giro radical y el equipo se encuentra al borde de la desaparición.

El equipo, asentado hoy al sur de la Ciudad de México, tuvo su origen en la ciudad de Jasso Hidalgo (Foto: Twitter @LigaPremier_FMF)

En enero de 1934, al interior de la ciudad de Jasso, Hidalgo, el equipo tuvo sus orígenes con la formación de un cuadro en la división amateur. El arraigo y cariño por el nuevo proyecto entre obreros y habitantes le dio forma al proyecto que se consolidó en el mismo lugar en años posteriores. De hecho, el Estadio 10 de diciembre fue testigo de su ascenso a la Primera División en 1964.

A pesar de la mudanza del primer equipo a la Ciudad de México, la plaza siguió siendo ocupada por filiales y fungió como semillero de jugadores, aunque tuvo desapariciones intermitentes. En los últimos episodios destaca la mudanza a Oaxaca y Zacatepec en 2003 y 2014. Así, para este 2021 la historia podría volver a repetirse de manera definitiva.

