“Salió igual a su padre, hablador y panchero”: Julio César Chávez calentó su pelea con “Macho” Camacho Jr.

Julio César Chávez y Héctor Camacho Jr. protagonizaron momentos de tensión en la conferencia de prensa (Video: Instagram / @jcchavez115)

La nostálgica afición al boxeo se encuentra a la expectativa de la última pelea de uno de los más grandes exponentes en la historia, Julio César Chávez. El “Gran campeón mexicano” se enfrentará al hijo de uno de sus más grandes rivales, Héctor “Macho” Camacho Jr. Este sábado 12 de junio, los púgiles se vieron las caras en una de las conferencias previas al combate del 19 de junio, pero protagonizaron un momento de tensión en el que tuvieron que intervenir para separarlos.

Por medio de su cuenta de Instagram, @jcchavez115 difundió un video y un par de fotografías donde se observa el momento exacto. Adjunto a él, describió la publicación con el texto “Este Héctor Camacho Jr. salió igual a su padre, hablador y panchero. Pero igual que el dientón Jorge “Travieso” Arce le voy a callar la boca arriba del ring. Ya me calenté y no tendré compasión el siguiente sábado en el Estadio Jalisco”.

Sin embargo, el conflicto no se redujo sólo a lo escrito por el veterano. Este día por la mañana ambos personajes se dieron cita en el centro de Guadalajara, Jalisco, para dar una conferencia de prensa e invitar a los seguidores a presenciar su duelo. Sin embargo, en el transcurso del acto, las declaraciones fueron subiendo de nivel. Desde el inicio, el hijo de la leyenda advirtió que la edad de su rival mermó su habilidad como atleta.

Los boxeadores forcejearon durante la conferencia (Foto: Instagram / @jcchavez115)

“Usted piensa que es el mismo que noqueó al ‘Macho’ Camacho y eso ya no se puede. Usted ya está viejito. Ya no puede ser el mismo que antes era en los encordados. Lo que hizo fue pasado. Eso ya lo hizo. Ahora no”, sostuvo el púgil puertorriqueño de 42 años.

Las palabras de Camacho trastocaron las fibras más frágiles de Julio César Chávez, quien se ofendió por el argumento de que la edad es un factor en su contra. De esa forma, le respondió que “Lo seguiré haciendo hasta que me muera, cabrón. Seré siempre mejor que tú y te pegaré la madriza de tu vida. Este viejito te dará la chinga de tu vida, cabrón. Ya verás el sábado, porque me faltaste al respeto”, respondió colérico el campeón mexicano.

El enojo y la respuesta del deportista de 58 años no cambió la postura de su contrincante. Por el contrario, respondió que tendría mucho cuidado y le guardaría respeto arriba de los encordados debido a su avanzada edad. Pero entonces, con el enojo expresado en su semblante, Chávez se levantó de su asiento y buscó empujar Héctor Camacho. El boricua no se quedó tranquilo y respondió de la misma forma. En ese instante, el encargado de la dirección pidió calma y separaron a los personajes.

Así se prepara Julio César Chávez para enfrentar al hijo de su rival (Video: Twitter / @Jcchavez115)

Julio César Chávez prepara su última pelea en la historia, de acuerdo con sus declaraciones. Se trata de un homenaje a Héctor “Macho” Camacho, quien “Fue un gran peleador, sumamente difícil y a quien nadie pudo noquear”. El combate será a cuatro rounds de tiempo reglamentario. En los primeros tres, ambos personajes contarán con careta, pero en el último se despojarán de la protección.

El retiro definitivo del Gran campeón mexicano estará acompañado por una cartelera atractiva. Omar Chávez enfrentará por tercera vez a Ramón “Inocente” Álvarez, hermano del mejor libra por libra del momento. Por otro lado, Julio César Chávez Jr. sostendrá una pelea contra Anderson Silva, campeón brasileño de artes marciales mixtas, en modalidad de boxeo. Además, debutará Johansen Álvarez, sobrino de Canelo, quien realizará su primera pelea profesional.

Julio César Chávez y Héctor Camacho se enfrentaron por única ocasión el 12 de septiembre de 1992. Antes de ella se enfrascaron en una serie de declaraciones que desembocó en el día estelar. Después de 12 rounds donde el mexicano no consiguió el nocaut, todos los jueves fallaron en su favor y consiguió su victoria número 82.

