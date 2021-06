Por qué Billy Joe Saunders considera retirarse del boxeo tras su derrota frente a Canelo Álvarez

Billy Joe Saunders considera el retiro definitivo del boxeo (Foto: Jerome Miron/Reuters)

La última victoria de Saúl “Canelo” Álvarez sobre Billy Joe Saunders fue determinante para las dos carreras. Mientras el mexicano se enfiló para conseguir uno de los récords obtenidos por pocos pugilistas, el británico ha considerado el retiro definitivo. Aunque no es una decisión tomada, un mes después de padecer su trágica lesión, aseguró que tomará la decisión más oportuna para su salud y su carrera profesional.

En entrevista para el medio inglés TalkSport, Saunders reveló detalles sobre su lesión. “Fui a cirugía. Tuve una fractura en la cuenca del ojo y se fracturó en tres partes. Tengo algunas láminas. Ahora soy como Terminator. Tuvieron que llenarme el ojo de metal. Tan pronto como llegué a casa sólo pasé tiempo con mi familia y disfruté fuera de toda actividad relacionada con el boxeo. Fue bueno”, declaró.

Además, afirmó que “Es una lesión grave. Una lesión que nunca pensé que tendría, pero nunca se sabe lo que va a pasar en el boxeo. Al final del día tengo 31 años. Si no quiero volver a trabajar, quiero sentarme, quiero relajarme. Puedo hacerlo (...) Ya he invertido mucho tiempo en el boxeo y he pagado mis deudas. El deporte ha sido muy bueno conmigo (...) Así que tengo que sentarme y ver mis opciones”, pero no confirmó su decisión.

El británico boxeo 80 segundos con la cuenca del ojo fracturada (Foto: Al Bello/AFP)

Antes de comunicar el fin a su fructífera carrera en los encordados, aceptó que le gustaría consultarlo con su padre. Así, su determinación “dependerá más o menos de mi papá en la conversación”, pues “si dice ‘déjalo, hijo. No vuelvas más’ entonces eso probablemente sea lo que haré”.

