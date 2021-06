El guiño de Lautaro Martínez al Barcelona en medio de una nueva ofensiva del club catalán para contratarlo

La nota de tapa del diario Sport es el "Guiño de Lautaro al Barca".

Mientras se prepara para jugar la Copa América con la selección argentina, Lautaro Martínez vuelve a coquetear con el Barcelona: en caso de conseguir mudarse a Cataluña sería compañero de sus compatriotas Lionel Messi y Sergio Agüero. El punta es la nota de tapa del jueves del diario Sport, que habló con el representante del delantero ex Racing, quien frenó su renovación con el Inter de Italia, equipo con el que ganó el último Scudetto.

A principios de mayo de este año Lautaro reveló que estuvo cerca de ser jugador del Barça a mediados del año pasado. Pero el tema no prosperó porque la entidad española no estaba en una óptima posición económica para hacerle una oferta concreta al club de Milán. Siguió jugando en el Calcio donde la última temporada sumando todas las competiciones marcó 19 goles en 48 partidos y también brindó 11 asistencias. Fue pieza clave en el título que consiguió el conjunto neroazzurro en el Calcio.

Sin embargo, el futbolista bahiense mantiene el anhelo de jugar de forma permanente en el Camp Nou, tal como se lo explicó su representante, Alejandro Camaño al mencionado medio catalán.

“Nosotros estamos muy tranquilos, tenemos que resolver la situación del Inter primero, pero claro que le gustaría. ¿A quién no le gustaría jugar en el Barcelona? Es uno de los clubes más grandes del mundo”, aseguró el agente, aunque reconoce que “nadie del Barcelona me ha llamado. Tengo buena relación con Mateu Alemany (secretaría técnica), pero no hay nada, por lo que no estamos pensando en ello ahora”. Aún así, afirmó que “Lautaro está preparado para cualquier reto. Es un jugador que no pasa desapercibido y puede afrontar cualquier responsabilidad”.

El saludo de Lionel Messi y Lautaro Martínez. Son compañeros en la selección argentina y podrían serlo en el Barcelona (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Sobre la confesión de su representado, acerca de la chance que surgió en 2020 de sumarse al equipo culé, sostuvo que “desconozco lo que pasó el año pasado con Lauti, me contó que su ex agente le había hablado del Barça, pero fue todo tan confuso... Nuestro trabajo ahora es saber la situación del proyecto del Inter y escuchar las ofertas que vayan llegando”. Camaño entiende que “estamos bien como estamos, pero ya veremos...”.

Según informa Sky Sport Italia, el Inter habría tasado al futbolista en 90 millones de euros, aunque Camaño considera que “noventa millones es exagerado. Todo tiene un precio, aunque me parece que el Inter no habla de vender, pero bueno. Hay que ver a medida que vaya trascurriendo el mercado la situación del Inter”. ¿Cómo podrían pagar los blaugranas el pase del delantero? A partir de los ingresos que podría recibir por las potenciales ventas de Antonie Griezmann y Ousmane Dembelé.

Además, Lautaro frenó su renovación con el conjunto de Milán, que quería extender un año más su contrato, que termina el 30 de junio de 2023: “Nos lo han ofrecido, pero de momento hemos dicho que estamos bien como estamos”, concluyó Camaño.

Por otro lado, ayer el diario Tuttosport en Italia informó que el futuro de Lautaro está entre continuar en el Inter de Milán o irse a España, pero al Atlético Madrid.

Lautaro Martínez tiene 23 años y llegó al Inter en 2018 donde en la Serie A lleva disputados 132 partido, convirtió 49 tantos y concedió 20 asistencias.

Por lo pronto, el atacante se encuentra con la concentración de la Selección, luego del empate 2-2 ente Colombia por las Eliminatorias. Desde este jueves se prepara para jugar el próximo lunes frente a Chile, en el primer partido de la Argentina en la Copa América de Brasil.

