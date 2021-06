“Entre Simone y Simeone”: en Italia insisten en que Lautaro Martínez podría irse del Inter y llegar al Atlético Madrid

Lautaro Martínez es uno de los objetivos prioritarios del Atlético Madrid (Foto: REUTERS)

En vísperas de la disputa de las Eliminatorias de la Conmebol para Qatar 2022 y de la Copa América, el futuro de Lautaro Martínez es una incógnita. En Europa hay dos clubes que pujan para quedarse con el delantero argentino de 23 años que por estos días está enfocado en sus compromisos con la Selección de Lionel Scaloni. El Toro está entre “Simone y Simeone”, como informan en Italia.

Según la portada del diario Tuttosport de este martes, el futuro de Lautaro está entre el Inter de Milán y el Atlético Madrid, y lo ha reflejado con un juego de palabras entre los entrenadores de ambos equipos: Simone Inzaghi, quien remplazó a Antonio Conte, y Cholo Simeone, quien ha pedido por el ex artillero de Racing Club.

El DT del Atleti piensa en él para reforzar la delantera colchonera, que en los últimos años ha reforzado ese sector del campo con grandes inversiones. Diego Costa, Álvaro Morata, Joao Félix o Luis Suárez, son algunos de los jugadores que ficharon para la ofensiva.

La portada de TuttoSport

El Cholo Simeone ha invertido mucho dinero en fichajes y su club quiere contar con Lautaro Martínez para sostener su status de campeón de España. Tuttosport apuntó que el estratega argentino y el futbolista estuvieron en contacto telefónico en los últimos días, incluso por Whatsapp.

Pero según apunta el citado medio, la continuidad de Lautaro es innegociable para Inzaghi, quien desembarcó el cuadro neroazurro para hacerse cargo del equipo campeón que dejó Antonio Conte. No obstante, los problemas económicos que atraviesa la entidad y motivaron la marcha de Conte, hacen que la operación no sea imposible. El Inter de Milán no lo negociará por menos de 90 millones de euros, una cantidad que deja fuera de alcance al Atlético, a menos que venda a uno o varios jugadores importantes.

Lautaro Martínez, que tiene contrato con el Inter hasta 2023 y marcó 19 goles en 48 partidos la última campaña, esperará una mejora de su contrato pero también puede optar por un un cambio de aires en su carrera. Es sabido que desde hace año es del agrado del Cholo Simeone, quien lo ve como un futbolista ideal para su idea de juego. No obstante, el jugador se prepara para vestir la camiseta de la Selección Argentina en la Copa América y habrá que esperar para conocer más detalles sobre su futuro.

