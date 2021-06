Cuando Cuauhtémoc Blanco discutió con Ricardo Peláez por homenaje en América

Así fue la discusión de Peláez con Cuauhtémoc Blanco (video: YouTube@ESPN Deportes)

Una de las costumbres de los equipos de fútbol es la realización de homenajes a las grandes figuras que dejaron un legado en la institución, ya que el cierre de un ciclo merece una gran despedida. Uno de los homenajes más recordados fue la que vivió Cuauhtémoc Blanco en el Estadio Azteca.

Para el torneo Clausura 2016 en un partido frente a Morelia, el Cuauh jugó sus últimos minutos como titular y capitán del conjunto azulcrema, portó la playera con el número 100 y dio su última vuelta olímpica para despedirse de su afición y recibió su jersey conmemorativo.

En aquel momento, las emociones vividas fueron exorbitantes y nadie supo de las molestias que tuvo que vivir el Temo para que ese evento se realizara. Un año después, en una edición del programa Fútbol Picante de ESPN, confesó sus molestias.

Cuauhtémoc Blanco señaló que no recibió el homenaje que merecía (Foto: Cuartoscuro)

En compañía de David Faitelson, Zague, José Ramón Fernández, Hugo Sánchez, Roberto Gómez Junco y Ricardo Peláez, la leyenda americanista acompañó a los panelistas al programa y señaló al culpable del por qué no tuvo una despedida de mayor escala y con un mejor reconocimiento.

Cuando Joserra le cuestionó sobre el tema, Blanco no dudó ni un instante y respondió: “Pues pregúntale aquí (señalando a Peláez)”. De inmediato Ricardo respondió la acusación y afirmó él decidió algunos detalles y aceptó la culpa del evento vivido en el Azteca.

Se justificó con el argumento de que era el director deportivo y le exigían resultados, así que se enfocó en sumar tres puntos contra Morelia y no en el homenaje de despedida del ídolo americanista. El partido de despedida se realizó en la jornada 9 del clausura en curso, por lo que no había oportunidad de tomarse mayor tiempo a las despedidas y cuidar la victoria.

Cuauhtémoc Blanco recibió su placa conmemorativa por parte de Peláez (Foto: Cuartoscuro)

Conforme el programa avanzó, el ex seleccionado nacional no toleró más y lanzó el reclamo de que su homenaje estaba pactado y que no querían darle una despedida como el símbolo que era.

Blanco empezó por explicar su versión, afirmó que le llamó al dueño del equipo para pedirle un juego de despedida, al haber respuesta positiva se acercó con Ignacio Ambriz, quien era el entrenador del equipo, y con Peláez, pero la respuesta que recibió el Cuauh no fue la que esperaba.

“Tú me dijiste ‘si te meten a la banca le vas a quitar protagonismo al equipo’”, comentó el Tiburón Blanco y de forma inmediata Peláez respondió: “mentira rotunda. Lo demás si es cierto pero nunca me dijeron que hacer y la decisión fue mía”.

(Foto: captura YouTube/ESPN Deportes)

Los ánimos empezaron a subir en el foro y entre las preguntas de José Ramón y de Faitelson, ambos protagonistas de la historia se entramaron en una discusión, pues el dorsal 10 de Las Águilas se aferró a la idea de que no le cumplieron lo que tanto pidió en su último adiós al equipo que lo vio crecer.

Para centrar la conversación Joserra preguntó “¿te equivocaste con Cuauhtémoc?” y Peláez lo aceptó: “A lo mejor sí me equivoqué porque lo vi bien físicamente”.

De nueva cuenta, Blanco interfirió para decir que a pesar de que mostró un buen rendimiento físico y que se estuvo preparando a lo largo de un mes, Ricardo Peláez se negó a dejarlo más tiempo en la cancha y convenció a Nacho de solo dejarlo jugar 36 minutos.

Cuauhtémoc Blanco solo jugó el primer tiempo del partido (Foto: Cuartoscuro)

“Yo te dije ese día, estábamos en Televisa y te lo dije muy clarito: ‘estoy pa’jugar los 90 minutos, dame chance, dame el segundo tiempo y tú no quisiste. Me preparé un mes para hacer ese partido y tu me dijiste que 35, te pusiste de acuerdo con Ambriz”.

La discusión aumentó pues Peláez negó tener dichos acuerdos con el director técnico del club, al final aceptó su error, se disculpó con Cuauhtémoc por el homenaje que recibió.

