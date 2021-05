Así fue el golpe que Cuauhtémoc Blanco le dio a Faitelson

El día que Cuauhtémoc Blanco golpeó a David Faitelson por la espalda en el estadio Luis Pirata Fuente un 8 de marzo de 2003 (Video: YouTube/krustypuma)

El pleito casado de David Faitelson con todo lo que tenga que ver Televisa y Club América trasciende fronteras y es el pan de cada día en sus redes sociales, pues cada que tiene la oportunidad, los mensajes de ataque encienden a los aficionados e incluso a varios protagonistas.

Esta práctica no es nueva, pues a lo largo de su trayectoria, el comentarista deportivo se ha encargado de generar polémica mediante sus críticas y tal vez la mayor prueba de lo que generan sus palabras es lo que ocurrió en marzo de 2003, cuando recibió un puñetazo por la espalda de un ícono nacional, Cuauhtémoc Blanco.

El futbolista mexicano recién se adaptaba al fútbol en México luego de una insulsa aventura por el continente europeo. No obstante, la vida, tanto deportiva como personal del actual gobernador de Morelos, comenzó a tener mayor presencia en la agenda de diversos medios de comunicación. Sus altibajos en la cancha, así como sus relaciones amorosas, fueron motivo de constante crítica por parte de la televisora TV Azteca, donde laboraba David Faitelson.

Cuauhtémoc Blanco y Faitelson (Foto: Cuartoscuro/Twitter@alpiedeldeporte)

El golpe ocurrió exactamente un 8 de marzo de 2003, tras la victoria del América 2-0 sobre el Veracruz en la fecha 9, cuando entre empujones y algunos golpes se encendió un conato de bronca cerca de los vestidores de los equipos, donde se encontraban los involucrados.

David Faitelson, quien entonces era colaborador del programa DeporTV, presenció el encuentro junto a su camarógrafo para realizar su característica cápsula “El color”. El rumbo del conflicto lo llevó a ser uno de los testigos de primera fila, aunque se ubicó debajo de las ventanas de los vestidores para resguardarse de los golpes, pero no quedó completamente a salvo.

En un video registrado por su acompañante, se observa una mano que salió por uno de los huecos del muro y, con fuerza, impactó la quijada del periodista. El jugador, que después se supo era Cuauhtémoc Blanco, se ocultó tras haber perpetrado la agresión. Desde luego, las críticas del equipo comandado por José Ramón Fernández aumentaron y condenaron el acto.

Cuauhtémoc Blanco y su icónico festejo como jugador del América, club en el que debutó y donde fue campeón (EFE)

El accionar de Blanco, tan duramente criticado por TV Azteca, provocó que el delantero mexicano pidiera perdón públicamente por los hechos ocurridos.

“Quiero ofrecer una disculpa al señor Faitelson por la agresión del sábado pasado en Veracruz. Reconozco que fue una actitud desleal”, dijo. Además de aceptar la sanción que se le impusiera por “este bochornoso acontecimiento”. Sin embargo, en líneas más adelante dijo saber “muy bien que no hay palabras para disculpar mi actitud a pesar de ser atacado sistemáticamente en lo profesional y lo familiar por el señor Faitelson o por otros comentaristas de Televisión Azteca”

A pesar de las disculpas, la tensión con el periodista y con la televisora era evidente, por lo que durante muchos años prevaleció el pleito entre todos los involucrados, en especial por el ataque personal que tantas veces reclamó Cuauhtémoc Blanco por su sonada relación con Galilea Montijo, conductora de Televisa.

José Ramón Fernández y David Faitelson en el programa de TV Azteca, DeporTV (Foto: Captura de pantalla/DEPORTV)

Casi dos décadas después, Cuauhtémoc Blanco fue invitado al programa de Fútbol Picante en ESPN, donde se saludó con David Faitelson y donde además de disculparse, sirvió para revelar más detalles sobre lo que ocurrió aquella noche en el Puerto de Veracruz.

“Yo todavía después del golpe, llego a la sala del aeropuerto de Veracruz, se me acerca el ‘Gringo’ Castro y me dice: ‘Oye David, yo no te pegué, eh’, porque se corría el rumor de que él fue”, señaló el ahora analista de ESPN.

Además, el comentarista también reveló que el propio presidente del Club América en ese momento, Javier Pérez Teuffer, le mencionó en el propio aeropuerto “ya te tocaba gordito”, en una actitud que criticó de irresponsable por parte de un dirigente.

