Cuál es el protocolo de la FIFA para prevenir el grito discriminatorio y cómo afecta al Tri

(Video: Cortesía ESPN)

La Selección Mexicana dirigida por “Tata” Martino, comenzó su participación en la Concacaf Nations League, con una cardiaca final en penales ante la selección de Costa Rica. Finalmente, obtuvo la victoria y logró el pase a la final que disputará contra Estados Unidos. Sin embargo, no todo se desarrolló de la mejor manera, pues minutos antes, el partido fue detenido por gritos homofóbicos en las tribunas.

El protocolo de la FIFA, en caso de un acto discriminatorio como lo es el citado grito, comenzará con una llamada de atención por parte del sonido local. En caso de continuar escuchándose, el segundo paso será detener el partido por unos minutos. Si se mantiene la mala conducta el partido se suspenderá de nueva cuenta y el silbante enviará cinco minutos a los jugadores a los vestidores. El último punto será la suspensión del juego.

Este protocolo ya se implementó en otros juegos de la Selección Mexicana. El partido ante Islandia, tuvo que ser detenido por unos minutos tras el grito de los aficionados en más de una ocasión.

Asimismo, Concacaf anunció una nueva campaña para erradicar el grito homofóbico de los estadios durante la Nations League y la Copa Oro, que se desarrollarán entre los meses junio y julio en territorio estadounidense. La nueva estrategia lleva por nombre “Lo que está mal, está mal (What is wrong, is wrong, en inglés)”.

El grito ha estado presente en los dos encuentros más recientes de la Selección Mexicana Absoluta (Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS)

La campaña consiste en el lanzamiento de hashtags y videos en los que se incita a los aficionados a no decir el grito discriminatorio contra los porteros. Se basa en que si está mal decirlo en la casa o en la escuela también está mal decirlo en un estadio de futbol. El objetivo es hacer consciencia sobre eso.

Otras campañas ya han fracasado en su intento por erradicar el grito. Por ello, Concacaf decidió aliarse con CCCom Group, una empresa de marketing y publicidad que ganó 15 premios de American Advertising Awards en 2020.

La agencia creativa estuvo trabajando seis meses con el organismo rector del futbol en Norte, Centroamérica y el Caribe. Primero investigaron el tema y después desarrollaron una estrategia que llegue a los aficionados y los motive a considerar el grito desde una perspectiva diferente.

“Después de realizar una investigación sobre el mejor enfoque para #WhatsWrongIsWrong, decidimos brindar a los aficionados una campaña muy directa que deja absolutamente claro que el grito no es aceptable,” dijo el jefe de Marca y Administración de Concacaf, Alejandro Lesende.

La FIFA y Concacaf comienzan a tomar cartas en el asunto contra el grito homofóbico (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

“Creemos que la campaña tiene un mensaje muy simple: si no lo dices en otros escenarios, no debes decirlo en el estadio. Esperamos que esto resuene entre los aficionados de la región y anime a todos a dejar este grito en el pasado”, agregó el funcionario.

El segundo objetivo claro es la Copa Oro, que se celebrará del 13 de julio al 1 de agosto. Se espera que el inminente regreso de los aficionados a los estadios estadounidenses durante el verano sea “con actitud positiva”, sin discriminar a nadie.

Por otro lado, si continúa la mala conducta de la afición, podría derivar en un problema serio para la Selección Mexicana en las siguientes eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La FIFA fue muy clara dentro del proceso de sanción; la multa económica es un primer paso pero en caso de existir una reincidencia, el organismo más importante del futbol mundial, puede quitarle puntos a la Selección en la competencia que se encuentre y el ranking mundial.

Cabe recordar que la FIFA ha perseguido al combinado nacional, por el comportamiento de los aficionados del Tri en sus juegos de local en la pasada eliminatoria rumbo a Rusia 2018, así como en el Preolímpico rumbo a Tokio 2020.

