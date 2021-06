CONMEBOL suspendió indefinidamente a los árbitros que anularon gol de Cabecita Rodríguez contra Paraguay

El gol de Jonathan Rodríguez con Uruguay fue anulado ilegítimamente (Video: YouTube / @CONMEBOL)

La ausencia de Edinson Cavani con la Selección de Uruguay, por acumulación de tarjetas amarillas, representó la oportunidad para que el delantero de Cruz Azul, Jonathan Rodríguez asumiera la titularidad en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Su habilidad lo hizo destacar en el partido contra Paraguay, pues fue autor de un gol anulado por el cuerpo arbitral. No obstante, la CONMEBOL anunció la suspensión indefinida de los personajes involucrados en la decisión, luego de comprobarse que era anotación legítima..

Por medio de su página web oficial, la Confederación Sudamericana de Futbol dio a conocer la sanción en contra de Nicolás Gallo y Miguel Roldán, quienes serán suspendidos “por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la CONMEBOL”.

En el documento se expresó que “han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido mencionado precedentemente (Uruguay vs Paraguay en el estadio Centenario de la ciudad de Montevideo), puntualmente en la siguiente situación: Min 23′ - Anulación de Gol de la Selección Uruguaya por supuesto fuera de juego”.

Jonathan Rodriguez celebrando un gol anotado en el minuto 23 del partido contra Paraguay (Foto: Mariana Greif / REUTERS)

Corría el primer cuarto del partido correspondiente a la jornada 7, cuando el mediocampista charrúa Matías Viña recuperó el esférico en medio campo. Luego de conducir pocos metros, lo pasó a Jonathan Rodríguez, quien hizo lo mismo hacia los pies de Luis Suárez. El delantero del Atlético de Madrid amagó en un par de ocasiones y, al encontrarse en la esquina del área grande, decidió realizar un disparo a gol.

Una barrida oportuna de su marcador le restó fuerza al tiro, aunque fue recuperado por Rodrigo Betancur. Debido a que se encontraba de espaldas a la portería, y no pudo darse la vuelta, retrasó hacia donde se encontró Cabecita, quien definió con la parte interna, después de frenar el balón, e inauguró el marcador. Los jugadores festejaron la anotación, pero luego de la revisión de los encargados del VAR, el juez central anuló el gol.

El argumento fue la posición adelantada de Viña en el momento del primer disparo de Luis Suárez. Si bien es cierto que su posición era desfavorable, no afectó el desarrollo de la jugada, puesto que no intentó tocar el balón. Después de dicha acción, en los rebotes del balón en el área chica tampoco tuvo participación, por lo que no se puede demostrar su responsabilidad en la jugada del gol.

Cabecita Rodríguez fue elegido para suplir la ausencia de Edinson Cavani (Foto: Mariana Greif / REUTERS)

El tanto de Rodríguez pudo haberse traducido en la victoria de su selección por la mínima diferencia, pues después de los 90 minutos el marcador finalizó con un empate sin anotaciones. En ese sentido, pudieron haber escalado a la cuarta posición, con nueve puntos, y acercarse a Ecuador, Argentina y Brasil. Por el contrario, quedaron en el quinto lugar general, con siete puntos.

El siguiente encuentro programado es la visita a la ciudad de Caracas en contra de la Selección de Venezuela. Las acciones correspondientes a la jornada 8 se desarrollarán el 8 de junio de 2021 y Cabecita Rodríguez podría repetir en el once inicial de Óscar Tabárez. Por el contrario, tanto Gallo como Roldán, quienes desempeñaron el papel de encargado del VAR y segundo árbitro asistente, respectivamente, no serán requeridos hasta que la Confederación lo considere.

Las buenas actuaciones y el campeonato obtenido con Cruz Azul han sido argumentos válidos para que Rodríguez sea el compañero de Luis Suárez en el combinado sudamericano. En caso de continuar con su racha, y que Uruguay logre la clasificación, Cabecita podría tener apariciones en el Mundial de Catar y llamar la atención de algún club en Europa.

SEGUIR LEYENDO: