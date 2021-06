Qué ocurrió con Pasión Kristal: hablaron los luchadores que lo acompañaban en Acapulco antes de desaparecer

Jessy Ventura y Diva Salvaje aclararon los sucesos (Video: YouTube / @Más Lucha)

La tarde de este 2 de junio, la noticia sobre la supuesta muerte del luchador Pasión Krystal comenzó a tener relevancia. Diversas fuentes afirmaron que el gladiador falleció luego de ser arrastrado y ahogarse en el mar de Acapulco. No obstante, antes de comenzar el compromiso que tenía agendado esta noche, en un restaurante-bar de la entidad, Jessy Ventura y Diva Salvaje narraron lo sucedido y aseguraron que se encuentra “en calidad de desaparecido”.

El inicio de la función en Acapulco, Guerrero, tuvo un inicio diferente. En el cuadrilátero se aparecieron el otro par de integrantes de “Las Shotas”, acompañadas por uno de sus compañeros. El tercero tomó el micrófono y, ante la dificultad de que lo hicieran sus acompañantes, narró qué fue lo que pasó con Pasión Kristal la madrugada de este miércoles.

Los integrantes de "Las Shotas" negaron la muerte del gladiador (Video: YouTube / @Más Lucha)

De acuerdo con el relato, el equipo llegó a la ciudad de Acapulco un día antes de su compromiso. Luego de cenar, los luchadores ingresaron a la playa Condesa, una zona de oleaje peligroso. Al encontrarse en el lugar, Pasión Krystal ingresó al mar, pero al mismo tiempo ocurría un fenómeno conocido como mar de fondo, el cual magnifica el tamaño del oleaje y ocasiona que el agua rebase sus límites habituales.

El gladiador logró salir y sentarse a la orilla del mar, pero una ola más grande lo arrastró, de nueva cuenta, hacia otra orilla. En ese momento, Jessy y Diva fueron a su rescate. Logró salir por segunda ocasión. Diva Salvaje sujetó a Pasión, aunque no con suficiente fuerza y una tercera ola lo arrastró. Después, por última vez, la víctima fue lanzada hacia la orilla, pero cuando su colega acudió para ponerla a salvo, una ola más fuerte las separó y Pasión se extravió en el agua.

Las integrantes de "Las Shotas" se presentaron en la función programada para hablar sobre la desaparición de Pasión Kristal (Foto: Twitter / @OttoLpez)

Al percatarse, Diva Salvaje se hizo cargo de la situación, pues notificó y solicitó el apoyo de las autoridades a través de Locatel. Por su parte, Jessy Ventura sufrió heridas tras los intentos por rescatar a Pasión. Además, perdió algunas pertenencias personales como celular y cartera.

Al recibir el reporte, arribaron un par de lanchas de rescate adscritas a la Secretaría de Marina (SEMAR). Junto con la policía turística y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero implementaron un operativo de búsqueda, en agua y tierra, que se ha extendido por casi 24 horas. Sin embargo, las autoridades no han realizado ningún tipo de hallazgo, aunque tampoco han confirmado el deceso.

Los tres gladiadores protagonizarían una pelea estelar en la ciudad de Acapulco, Guerrero, para lo cual llegaron un día antes (Foto: Instagram @salvajediva)

“Tenemos la esperanza de que pueda aparecer, de que esté en algún otro sitio, de que se lo haya llevado a otra playa. Es muy complicado pero tenemos la esperanza y la fe y nosotros nunca jamás hemos dicho que ha fallecido (...) No ha aparecido Pasión Kristal y, repito, está en calidad de desaparecido”, afirmó el enmascarado que acompañó a Diva y Jessy.

Diva Salvaje, durante su intervención, afirmó que “está en calidad de desaparecido aún, porque mientras no tengamos el cuerpo de nuestro compañero no podemos decir que falleció. No podemos especular. Hasta que tengamos con nosotros el cuerpo se les va a hacer saber en su momento”.

Pasión Krystal es una de las figuras más reconocidas en el grupo conocido como "luchadores exóticos" de la AAA (Foto: Instagram @pasionkristal_oficial)

Por su parte, Jessy Ventura aseguró “yo sé que está viva en algún lugar, inconsciente o algo, pero sé que va a aparecer (...) Gracias a toda la gente que se ha puesto en contacto con nosotros, pero no tengo palabras, no sé qué decir”.

Gabriel Zentella Damián es la persona de 44 años que encarna el personaje de Pasión Kristal. Originario de Villahermosa, Tabasco, debutó con dicho nombre en la empresa Lucha Libre AAA en equipo con Cassandro y Pimpinela Escarlata, quienes enfrentaron a Yuriko, Enigma y Polvo de Estrellas. Su figura fue crucial para la inclusión de más miembros de la comunidad LGBTQ+ en el deporte del pancracio. Hasta el momento, las autoridades de Guerrero no han emitido ningún comunicado oficial sobre su desaparición.

