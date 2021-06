Reportan muerte del luchador Pasión Kristal; se habría ahogado en Acapulco

Pasión Kristal desapareció después de ser arrastrado por una ola en las playas de Acapulco (Foto: Instagram @pasionkristal_oficial)

El medio de la lucha libre mexicana está consternado. Este miércoles diversos medios de comunicación en el estado Guerrero reportaron el supuesto fallecimiento del “luchador exótico” Pasión Kristal. De acuerdo con las primeras versiones extraoficiales, durante la madrugada se encontraba a la orilla del mar en compañía de Jessy Ventura y Diva Salvaje, integrantes de “Las Shotas”, cuando una ola arrastró a Kristal.

Horas después de que el suceso fue reportado a las autoridades, la cuenta de Twitter oficial de Lucha Azteca AAA confirmó su fallecimiento. “El luchador exótico Pasión Kristal murió ahogado en Acapulco, Guerrero, confirman fuentes a #LuchaAzteza. ¡QEPD!”, aseguraron en la red social.

No obstante, de acuerdo con fuentes consultadas por El Gráfico / FDT Lucha Libre, las autoridades de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Marina aseguraron que el atleta está reportado como desaparecido. No obstante, las autoridades locales no han emitido ningún informe oficial al respecto.

Pasión Kristal, Jessy Ventura y Diva Salvaje se encontraban en Acapulco, Guerrero debido a que participarían en un show de lucha libre la noche del 2 de junio (Foto: Instagram @salvajediva)

Información en desarrollo*