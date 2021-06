Hugo Sánchez reveló cuál fue la decisión que pudo haber cambiado su destino

Hugo Sánchez pudo haber llegado al Barcelona (Foto: Instagram / @hugosanchez_9)

Hugo Sánchez Márquez forjó su carrera futbolística en diversos equipos de México y Europa. Sin embargo, su mayor éxito y consolidación en la élite del balompié internacional llegó con su traspaso al Real Madrid. El destino del pentapichichi pudo ser distinto, pues antes de llegar al equipo de Chamartín, cuando jugaba para el cuadro del Atlético de Madrid, llegó a un acuerdo con el Club de Futbol Barcelona.

Durante su participación como invitado en “El Chiringuito”, programa conducido por Josep Pedrerol, el exdelantero mexicano dijo que las posibilidades sobre su llegada al club catalán fueron muy altas y llegaron antes de recibir la oferta por parte del equipo merengue. Sin embargo, la decisión final que lo alejó del Camp Nou no fue tomada por él, sino por parte de la directiva blaugrana.

“Estuve a punto de firmar con el Barcelona. Estaba en el Atlético de Madrid, en la temporada 83-84 y (José Luis) Nuñez hizo un ofrecimiento para contratarme y pusieron un precio muy alto. Entonces no se llegó a nada, pero se acercaron a mí José María Minguea y Joan Gaspart. Estuvieron en mi casa en Madrid, en una cena privada, y llegamos a un acuerdo verbal para firmar con el Barcelona la siguiente temporada”, aseguró.

Sánchez llegó al club colchonero para la temporada 1981-82. Su capacidad goleadora en los Pumas de la Universidad Nacional, así como su estilo de juego adelantado a la época futbolística que disputaba, fueron argumentos suficientes para concretar su llegada al Estadio Vicente Calderón. En su primera temporada convirtió 12 goles en 27 partidos, pero su cuota aumentó 10 goles y atrajo la atención de los culés.

El primer acuerdo fue pactado en el ocaso de la tercera temporada de Hugo en el club. No obstante, pese al interés, el entonces director técnico del Barcelona se decantó por otro delantero. “Me fui de vacaciones, me llama Joan Gaspart y me dice ‘ya no se podrá hacer la contratación porque Terry Venables conoce a Steve Archibald y no te conoce a ti tanto, prefiere a su paisano en lugar tuyo”, reconoció.

Haber incumplido el trato de palabra, naturalmente, provocó la molestia del delantero. Por su parte, durante la comunicación, Gaspart se disculpó con Sánchez por no haber concretado la operación, pero su interlocutor le respondió que “Sí, lo vas a sentir mucho, porque el próximo año, cuando quieras venir a contratarme, te voy a costar el doble”.

Con la seguridad del contrato y la adaptación que tuvo con el Atleti, decidió mantenerse una temporada más. En ese sentido, durante la 1984-85, consiguió su primer pichichi al ser el máximo anotador en la campaña con 19 goles. De igual forma, anotó los goles de la victoria en la final de la Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao y fue subcampeón de liga.

El interés de parte del equipo vecino se volvió evidente, pues “Al año siguiente se acercó Antonio Martín Marín (directivo del equipo merengue), me citó en una cafetería cerca de casa y me dice ‘interesas mucho al Real Madrid y queremos saber si estás ilusionado con ir al Real Madrid’”.

Debido a la rivalidad histórica entre el Atlético y el Real Madrid, el único impedimento para su traspaso fue que ninguno de los equipos estaba dispuesto a negociar directamente. De acuerdo con sus declaraciones, rescatadas por ESPN, Hugo Sánchez le propuso a Guillermo Aguilar Álvarez, entonces presidente de los Pumas, que lo comprara para luego venderlo con los merengues.

El ingeniero aceptó y protagonizaron la transferencia en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Sin embargo, la firma aconteció días antes, cuando los directivos de los equipos involucrados ocuparon tres pisos diferentes de un banco francés ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Con su nuevo equipo, se consagró como pentapichichi y ganó nueve títulos, entre ligas copas y supercopas, de 1985 a 1992. En la última temporada, su polémica personalidad lo hizo acreedor a una sanción que lo orilló a salir del club. El América aprovechó la situación y lo trajo a México, aunque no significó el adiós definitivo entre Hugo Sánchez y las canchas del futbol español.

