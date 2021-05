Por qué el América orilló la salida de Hugo Sánchez rumbo al Rayo Vallecano

Hugo Sánchez jugó por una temporada para el Rayo Vallecano (Foto: Twitter@Falquian1926)

La carrera de Hugo Sánchez es, sin duda, una de las más destacadas en la historia del futbol mexicano. Sus goles y dotes adelantados a la época lo llevaron a formar parte de la élite del deporte a nivel mundial. Aunque los colchoneros le dieron la bienvenida al futbol español, conquistó la gloria con el Real Madrid. No obstante, tras un breve ciclo con el Club América, la presión y exigencias al interior lo orillaron a volver a la capital española, aunque lo hizo con el modesto Rayo Vallecano.

El hoy analista de ESPN, durante su intervención en un programa conducido por José Ramón Fernández en 2019, reveló cuál fue el motivo que, más allá de volver a España, lo hizo huir del cuadro azulcrema.

“Yo firmé una cláusula que decía que si, al finalizar el torneo, un equipo extranjero se interesaba en mí, me podía marchar sin tener que pagar ninguna indemnización. Me fui porque no aguanté la presión de este equipo (América) porque querían adueñarse de mi imagen. Hubo una trampa donde el dinero que estaba ganando lo querían absorber de mi imagen para vender publicidad de cara al Mundial. Querían comprar mi imagen dándome unas migajas (...) Me fui al Rayo Vallecano, no por gusto, sino por no aceptar que me humillaran”, aseguró.

Con el Rayo Vallecano anotó 16 goles en 29 partidos (Foto: Twitter@Falquian1926)

Tras haber jugado 10 años en España, tres temporadas con Atlético de Madrid y siete más con los del Santiago Bernabéu, el niño de oro comenzó a tener diferencias con el equipo y el cuerpo técnico encabezado por Leo Beenhakker. Incluso, los conflictos le valieron una sanción que le impidió jugar y recibir su salario durante 70 días. Ante la incómoda situación, el Club América se animó a hacer una oferta para repatriar al delantero al futbol mexicano.

“Regresé al equipo que se interesó por mí y que me hizo una oferta muy buena de pagarme lo mismo que me estaba pagando el Real Madrid. Dije ‘retirarme en México me parece bien’. Me hubiera gustado retirarme con Pumas, pero Pumas no llegó a ofrecerme un contrato para pagarme el dinero que me estaba pagando el América”.

En su único año con los de Coapa, no pudo consolidarse como campeón. Además, en 35 partidos con América anotó en 18 ocasiones. Con su decisión de salir de México, el entrenador Óscar Ruggeri le dijo que “no te vas a ningún lado. Te quedas con nosotros que vamos a ser campeones”. Sin embargo, no lo convenció y en 1993 partió al barrio madrileño de Vallecas.

Hugo Sánchez vivió el descenso a segunda división con el Rayo Vallecano (Foto: Twitter@Falquian1926)

Su presencia en el Rayo Vallecano, uno de los clubes más modestos de la capital, desató rumores acerca de su decisión. La nostalgia por la vida madrileña, tanto suya como de su familia, fue la versión más difundida. Sin embargo, en aquel momento no se reveló el motivo verdadero. Tras experimentar el descenso a la categoría de plata con el cuadro, después de 25 años confesó que:

“Fue un momento difícil, pero me gustó. Como se dice en el argot de la vida. ‘Prefiero morir de pie que vivir de rodillas’. Preferí irme al Rayo Vallecano dejando de ganar más del 50 por ciento que iba a ganar en el América por tener mi dignidad intacta”, confesó al experimentado periodista.

Hugo Sánchez jugó con tres equipos de Madrid: Atlético, Real y el Rayo Vallecano (Foto: Twitter@txuzzz)

Involuntariamente, tal vez, Hugo Sánchez y su fichaje con el equipo de Vallecas materializaron una de las mayores consignas de los hinchas del club. Los rayistas, fieles al ideal del futbol como expresión popular, creen en el desarrollo deportivo alejado de la mercantilización de los jugadores y el capitalismo en el futbol.

Aunque, luego de disputar 29 partidos el Rayo Vallecano descendió a la segunda división, la afición se deleitó con la actuación de Hugo Sánchez, quien marcó en 16 ocasiones. Incluso, es considerado uno de los mejores nueves que han vestido la playera franjirroja. A la temporada siguiente volvió a México con Atlante. En 1997 se retiró del futbol profesional con el Atlético Celaya.

SEGUIR LEYENDO: